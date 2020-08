Cảnh sát yêu cầu Sở NN&PTNT Nghệ An cung cấp hồ sơ dự án 756 tỷ

(Kiến Thức) - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) vào cuộc tìm hiểu dự án kênh tưới tiêu Châu Bình bị hư hỏng, sạt lở. Dự án do Sở NN&PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư, Tổng Công ty 36 thi công.