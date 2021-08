Chuyên viên trục lợi thẻ “luồng xanh“: Tổng cục Đường bộ VN lên tiếng

Liên quan đến vụ bắt chuyên viên của Tổng cục Đường bộ Việt Nam vì móc nối, duyệt, cấp trái phép thẻ "luồng xanh" cho khoảng hơn 1.000 hồ sơ xe ô tô và thu tiền hưởng lợi bất chính hơn 200 triệu đồng, ngày 27/8, TCĐBVN đã chính thức lên tiếng.

Theo đó, TCĐBVN cho biết, n gày 17/8/2021, ngay khi các cơ quan thông tin báo chí phản ánh về hiện tượng “cò mồi luồng xanh”, TCĐBVN đã chủ động chỉ đạo Sở GTVT Hà Nội đề nghị Công an Thành phố Hà Nội sớm tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin báo chí nêu, với tinh thần không bao che, không có vùng cấm và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm, có hành vi trục lợi bất chính gây ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với những chính sách của ngành GTVT.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Đến nay, Công an thành phố Hà Nội có quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thanh Nga - Chuyên viên Vụ Vận tải, Tổng cục ĐBVN do đã có hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015”. Đây là chuyên viên được TCĐBVN phân công tăng cường hỗ trợ Sở GTVT thành phố Hà Nội xét duyệt cấp mã QR Code trong những ngày đầu thành phố áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (thời điểm lượng hồ sơ đề nghị cấp QR Code tại Sở GTVT Hà Nội gia tăng với số lượng lớn, Sở GTVT đã có văn bản đề nghị TCĐBVN, và Sở GTVT các tỉnh, thành phố hỗ trợ phê duyệt). Tổng cục ĐBVN nhận định vi phạm của bà Hoàng Thị Thanh Nga rất nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức. Tổng cục ĐBVN đang tích cực phối hợp cùng cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngay khi có thông báo của Cơ quan điều tra, Tổng cục ĐBVN đã tổ chức kiểm điểm, quán triệt, rút kinh nghiệm sâu sắc tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Tổng cục, đồng thời yêu cầu tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, tuyệt đối tuân thủ pháp luật, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành trên cả nước áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải, phương tiện vận tải hàng hóa được lưu thông thuận tiện, thông suốt, TCĐBVN đã xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm cấp mã QR Code (Giấy nhận diện) để phương tiện được ưu tiên, lưu thông nhanh chóng qua các chốt kiểm soát dịch tại các địa phương.

Việc cấp mã QR Code này không phải là điều kiện kinh doanh, không phải là một loại giấy phép và hoàn toàn miễn phí. Đây là giải pháp hiệu quả trong hoạt động tổ chức giao thông, được các địa phương, doanh nghiệp, đội ngũ lái xe, người dân và các cơ quan báo chí ghi nhận.

Cán bộ, công chức của TCĐBVN và Sở GTVT đã hết sức nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc ngày đêm để kịp thời tổ chức giao thông, giải quyết những vướng mắc phát sinh đảm bảo giao thông được thông suốt, tuy nhiên một điều rất đáng tiếc khi đã có cá nhân vi phạm, lợi dụng để trục lợi. TCĐBVN xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới nhân dân và các doanh nghiệp vận tải về sự việc vừa qua. Để ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, ngày 25/8/2021, TCĐBVN phối hợp với Viettel đã hoàn thiện, vận hành hệ thống cấp mã QR Code hoàn toàn tự động để triển khai thực hiện.

"Với tinh thần cầu thị, chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu mọi ý kiến phản ánh để hoàn thiện mọi chính sách liên quan đến lĩnh vực quản lý của Tổng cục, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát, kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp, phòng ngừa những sai phạm, tiêu cực" - lãnh đạo TCĐBVN cho biết.

Đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga.

Ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1976, trú tại Tổ dân phố 10 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là chuyên viên công tác tại Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Theo tài liệu, Nga được Tổng cục Đường bộ tăng cường hỗ trợ Sở Giao thông vận tải Hà Nội duyệt cấp thẻ “luồng xanh” . Tuy nhiên, lợi dụng được giao duyệt, cấp thẻ “luồng xanh” cho các đơn vị vận tải trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Nga đã móc nối, duyệt, cấp trái phép cho khoảng hơn 1.000 hồ sơ xe ô tô và thu tiền hưởng lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Hành vi của Nga đã ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, gây bức xúc trong dư luận, nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang phức tạp như hiện nay.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

