Chuyên trộm trâu bò về mở trang trại chăn nuôi ở Phú Thọ

Ngày 8/3, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Thanh Thủy vừa bắt giữ 2 đối tượng Trương Văn Đạo (SN 1981, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và Trương Văn Dũng (SN 1989, trú tại huyện An Dương, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi trộm cắp trâu bò của người dân.

Trước đó, từ tháng 2/2022, Công an huyện Thanh Thủy nhận được trình báo của ông Nguyễn Hồng Ánh (trú xã Đồng Trung) về việc trang trại nuôi trâu bị trộm 2 con trâu, mỗi con nặng khoảng 500kg, giá trị khoảng 90 triệu đồng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều trâu bò được các đối tượng trộm mang về.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ thủ phạm. Đến ngày 4/3, cơ quan Công an có đủ căn cứ để chứng minh Trương Văn Đạo và Trương Văn Dũng là 2 đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng. Quá trình khám xét, cơ quan Công an thu giữ 23 con trâu, 2 con bò, 1 xe ô tô tải và nhiều công cụ là phương tiện các đối tượng sử dụng để đi trộm cắp.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận khoảng đêm ngày 11/2, chúng đi xe ô tô từ huyện Phúc Thọ (Hà Nội) lên huyện Thanh Thủy để trộm cắp 2 con trâu của gia đình ông Ánh.

Sau đó, các đối tượng đưa trâu về trang trại của Đạo ở xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ) để bán cho bố đẻ của Dũng là Trương Văn Dụng (SN 1969, ở huyện An Dương, TP Hải Phòng) với giá 58 triệu đồng. Quá trình đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, đã thực hiện 1 vụ trộm cắp 2 con bò tại khu 3 (xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy).

Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng Trương Văn Đạo mở trang trại chăn nuôi trâu bò với mục đích chính là để “hợp thức” số trâu bò mà các đối tượng trộm cắp được. Cơ quan Công an thông báo, các hộ dân trên địa bàn các huyện của tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh lân cận bị mất trộm trâu, bò với thủ đoạn tương tự thì liên hệ ngay Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy để được xác minh giải quyết.