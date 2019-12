Chuyện đời má mì hotgirl cầm đầu đường dây môi giới mại dâm cho khách nước ngoài

(Kiến Thức) - Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Hải Yến (SN 1990, ở tỉnh Hải Dương) về hành vi môi giới mại dâm.

Liên quan tới vụ việc hotgirl cầm đầu đường dây môi giới mại dâm cho khách nước ngoài, theo điều tra của cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của Công an quận Cầu Giấy phát hiện một đối tượng nữ thường xuyên ra vào những khách sạn lớn trên địa bàn với dấu hiệu nghi vấn. Sau nhiều ngày tập trung trinh sát, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy đã xác định vị khách trên là Nguyễn Hải Yến, quê ở Hải Dương.

Nguyễn Hải Yến thường xuyên tiếp cận với một số người nước ngoài tại nhà hàng, khách sạn, quán karaoke rồi gạ gẫm những người nước ngoài mua dâm. Để tham gia đường dây bán dâm của Yến, những cô gái được Yến trực tiếp lựa chọn khá kỹ càng, từ hình thức bề ngoài đến khả năng giao tiếp. Đặc biệt, gái "bán hoa" trong đường dây này phải giữ bí mật tuyệt đối khi "có động".

Trung bình, Yến thu của khách 3 triệu đồng mỗi lần điều gái bán hoa đi phục vụ khách. Tuy nhiên, tùy từng vị khách, số tiền này có thể tăng lên gấp nhiều lần. Ông Vũ Vinh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Liên Hồng (Gia Lộc, Hải Dương) cho biết: "Yến là người địa phương nhưng đi làm xa đã lâu và ít khi về nhà.