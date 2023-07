Chuyến bay giải cứu: Nhận hối lộ 165 tỷ...khắc phục, kê biên tài sản bao nhiêu?

Bị cáo Phạm Trung Kiên - cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ 253 lần hơn 42,6 tỷ đồng; đã trả lại doanh nghiệp hơn 12,2 tỷ; số tiền hưởng lợi hơn 30,4 tỷ. Gia đình bị cáo Kiên đã nộp lại số tiền 15 tỷ đồng, còn phải truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 15,4 tỷ. Viện Kiểm sát đề nghị tiếp tục kê biên tài sản của bị cáo Kiên là căn hộ tại phố Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; tạm dừng giao dịch thửa đất ở Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận. Diễn biến mới nhất, sáng 18/7, luật sư cho biết, vợ bị cáo Kiên đang nộp thêm 8 tỷ đồng khắc phục. Bị cáo Tô Anh Dũng - cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng, đã nộp 16,2 tỷ; truy thu 5,3 tỷ. Viện Kiểm sát đề nghị tiếp tục phong tỏa, tạm dừng giao dịch giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...(Ảnh: VOV) Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan - cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao nhận hối lộ hơn 25 tỷ đồng, đã khắc phục 900 triệu, còn phải truy thu hơn 24,1 tỷ để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Viện Kiểm sát đề nghị tiếp tụckê biên 2 căn hộ chung cư cao cấp, một chiếc Lexus đứng tên bà Lan. (Ảnh: VOV) Bị cáo Vũ Anh Tuấn - cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an, nhận hối lộ hơn 27,3 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 22,8 tỷ. Đối trừ tiền bị cáo đã trả cho người đưa hối lộ, Tuấn chiếm hưởng hơn 19,6 tỷ, đã khắc phục xong, còn thừa hơn 331 triệu. Bị cáo Đỗ Hoàng Tùng - cựu Cục Phó Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao nhận hối lộ hơn 12,2 tỷ đồng, đã nộp 200 triệu, còn phải truy thu hơn 12 tỷ. Viện Kiểm sát đề nghị tiếp tục tạm giữ 5 sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở mang tên vợ chồng bị cáo và hàng chục tỷ đồng tại các sổ tiết kiệm, cũng như tạm dừng mua bán chuyển nhượng hai căn hộ chung cư. Bị cáo Vũ Sỹ Cường - cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an nhận hối lộ hơn 9,3 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 5,5 tỷ, đã nộp hơn 1,3 tỷ, còn phải truy thu sung vào ngân sách nhà nước hơn 4,2 tỷ. Bị cáo Trần Văn Dự - cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an nhận hối lộ 7,6 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 3,1 tỷ và đã khắc phục xong. Bị cáo Trần Văn Tân - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhận hối lộ 5 tỷ, đã nộp xong. Bị cáo Nguyễn Quang Linh - cựu Trợ lý nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng đã khắc phục, còn thừa hơn 203 triệu. (Ảnh: Lao động) Bị cáo Nguyễn Tiến Thân - cựu chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ, nhận hối lộ hơn 3,6 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đã khắc phục 1,2 tỷ, còn phải truy thu sung vào ngân sách Nhà nước hơn 141 triệu. Bị cáo Nguyễn Thanh Hải - cựu Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ, nhận hối lộ hơn 3,6 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 2,3 tỷ, đã khắc phục xong. Bị cáo Nguyễn Mai Anh - cựu chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ, nhận hối lộ 3 tỷ, hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng và đã nộp khắc phục xong. Bị cáo Nguyễn Hồng Hà - cựu Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, nhận hối lộ hơn 2 tỷ, đã trả cho người đưa hối lộ hơn 1,4 tỷ và đã nộp xong số tiền còn lại là 600 triệu đồng. Bị cáo Chử Xuân Dũng - cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận hối lộ hơn 2 tỷ và đã khắc phục xong. Bị cáo Vũ Hồng Nam - cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, nhận hối lộ 60.000 USD và 450 triệu đồng và đã khắc phục xong. Bị cáo Lê Tuấn Anh - cựu Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ hơn 1,7 tỷ đồng, đã nộp 920 triệu, còn phải truy thu hơn 862 triệu. Bị cáo Ngô Quang Tuấn - cựu Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giao thông vận tải, nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng, đã trả hơn 1 tỷ cho người đưa hối lộ, gia đình nộp 300 triệu, còn phải truy thu 490 triệu để sung vào ngân sách Nhà nước. Bị cáo Vũ Ngọc Minh - cựu Đại sứ Việt Nam tại Angola, nhận hối lộ 864 triệu đồng và đã trả lại toàn bộ cho người đưa hối lộ... Nhóm bị cáo liên quan kế hoạch chạy án hơn 2 triệu USD, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đã nộp 1,5 triệu USD để khắc phục hậu quả. Riêng bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu trưởng phòng thuộc Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an) đến nay chưa nộp khoản tiền nào. Ông Hưng bị cáo buộc lừa đảo chạy án, chiếm đoạt số tiền 18,8 tỷ. Tuy nhiên quá trình điều tra và xét xử tại phiên tòa ông Hưng một mực kêu oan, khẳng định không chiếm đoạt số tiền này. Nhóm bị cáo "Đưa hối lộ": Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền hơn 2,6 tỷ đồng của Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Tổng Giám đốc Công ty BlueSky; tịch thu 2,4 tỷ đồng của Hoàng Diệu Mơ - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại du lịch dịch vụ Hàng không An Bình, nộp cho cơ quan điều tra. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 1,3 tỷ đồng của Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại Lữ hành Việt; tịch thu số tiền 5 tỷ đồng của bị cáo Hoàng Anh Kiếm; tịch thu hơn 2,8 tỷ đồng của Võ Thị Hồng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hàng không Minh Ngọc; tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 300 triệu đồng của Lê Văn Nghĩa - Giám đốc Công ty CP Du lịch Dịch vụ ăn uống Nhật Minh. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 1,9 tỷ đồng của Trần Thị Mai Xa - Giám đốc Công ty MasterLife mà bị cáo nộp cho cơ quan điều tra; Tịch thu số tiền 200 triệu đồng của bị cáo Lê Thị Ngọc Anh - cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương Đảng; bị cáo Đào Minh Dương - Giám đốc Công ty CP Vijasun được người nhận hối lộ trả lại hơn 1,9 tỷ đồng, đã nộp 1,5 tỉ, còn phải truy thu 464 triệu để sung vào ngân sách nhà nước; Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 400 triệu đồng của Nguyễn Thị Dung Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH G19 Việt Nam. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 600 triệu đồng của bị cáo Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty CP Quốc tế Sao Hà Nội; tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 1,4 tỉ đồng của Trần Hồng Hà - Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng Nguồn nhân lực và Thương mại Quốc tế Sao Việt... Bị cáo Trần Việt Thái - cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia và 3 cựu nhân viên gây thiệt hại số tiền hơn 10 tỷ đồng, các bị cáo đã khắc phục hơn 1,7 tỷ, còn phải khắc phục số tiền còn lại.

