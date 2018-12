Chủ tiệm vàng ở Nghệ An bị phạt 40 triệu đồng vì thu mua 100 USD

Một phụ nữ 54 tuổi ở Nghệ An bị cơ quan chức năng lập biên bản, xử phạt hành chính số tiền 40 triệu đồng vì mua bán ngoại tệ trái phép.

Ngày 8/12, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Trần Thị Việt (54 tuổi, trú xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối trong trường hợp mua bán ngoại tệ giữa các cá nhân với nhau.

Trước đó, vào tháng 11/2018, một nam thanh niên không rõ tên tuổi vào tiệm vàng của bà Việt đặt vấn đề mua 100 USD để lấy tiền đi nước ngoài. Khi bà Việt đang giao dịch với vị khách thì công an bắt quả tang.

Theo bà Việt, cơ sở được một ngân hàng cấp giấy phép nhận tiền ngoại tệ từ nước ngoài gửi về để chi trả cho khách. Số tiền mà cơ sở này được giữ tối đa là 30.000 USD.

Hành vi trên của bà Việt bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt 40 triệu đồng theo Quyết định số 5311/QĐ-UBND việc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối trong trường hợp mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau quy định tại khoản 2, Điều 24 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ.

Trước khi ra quyết định xử phạt, UBND tỉnh Nghệ An đã căn cứ vào các văn bản cho ý kiến về vụ việc của Công an tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An.