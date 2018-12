Chủ tiệm vàng ở An Giang báo bị cướp 21 cây vàng

Chiều 11/12, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) tiếp tục truy tìm nghi can liên quan đến vụ chủ tiệm vàng ở xã Mỹ Hiệp báo bị cướp tài sản trị giá trên 570 triệu đồng.



Theo chủ tiệm vàng là bà Bùi Thị Nương (ở ấp Thị, xã Mỹ Hiệp), rạng sáng 10/12, bà nghe tiếng động lạ nên từ phòng ngủ bước ra ngoài kiểm tra thì phát hiện một người bịt khẩu trang núp dưới tủ trưng bày nữ trang. Tên này sau đó đứng dậy, tay cầm một vật màu đen giống như súng chỉa thẳng vào người chủ nhà.

Sợ bị sát hại nên bà Nương yêu cầu kẻ lạ mặt ra khỏi nhà thì nghi can đi lên lầu. Chủ tiệm vàng sau đó kêu con trai thức giấc và tri hô cướp nên tên này quay xuống tấn công bà Nương bằng dao. Con trai bà Nương chạy đến thì bị tên trộm gây thương tích trước khi tẩu thoát qua cửa sổ.

Bà Nương sau đó kiểm tra tài sản thì phát hiện mất 21 cây vàng các loại. Vụ việc đang được Công an Chợ Mới tiếp tục làm rõ.