Chủ tiệm bất ngờ nhận gần 5 tỷ, 225 lượng vàng sau 6 năm bị mất trộm

Ngày 31/3, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa trao trả hơn 4,9 tỷ đồng tiền mặt và 225 lượng vàng cho chủ tiệm vàng K.H.P (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Theo cơ quan công an, 4,9 tỷ đồng tiền mặt là tang vật công an thu được khi đối tượng Nguyễn Đức Tuấn (SN 1991, trú khối phố Châu Trung, phường Cẩm Nam, TP Hội An) mang hơn 230 lượng vàng đi bán , 225 lượng vàng còn lại là tang vật Nguyễn Đức Tuấn giao nộp cho cơ quan công an sau khi bị bắt giữ.

Trươc đó, vào ngày 15/1, Nguyễn Đức Tuấn cùng anh trai ra tiệm vàng ở Đà Nẵng bán hơn 230 lượng vàng Tây không rõ nguồn gốc gồm nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, bông tai, lắc tay có các ký hiệu “T.DANH 610” của Công ty T.D, “K.LOAN610” của Công ty K.L, “K.HAO610” của Công ty K.H và một số vàng ký hiệu của các công ty khác thì bị phát hiện.

Sau quá trình vào cuộc điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Đức Tuấn khai nhận từ năm 2012 đến năm 2018 làm việc tại tiệm vàng K.H.P. (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) và thường xuyên trộm vàng của cửa hàng.

Tiếp tục khám xét tại nhà riêng của Nguyễn Đức Tuấn, cơ quan điều tra thu giữ thêm gần 200 lượng vàng tây các loại.