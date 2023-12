Tầm nhìn 2050, Hải Phòng là TP cảng biển lớn trong khu vực và thế giới

Mục tiêu đến 2030, xây dựng phát triển Hải Phòng thành TP cảng biển lớn, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số; là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước; có công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không và đường thủy nội địa.

Tầm nhìn đến 2050, Hải Phòng là TP cảng biển lớn trong khu vực và thế giới. Ảnh: Internet Là trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á, trọng tâm là dịch vụ cảng biển, logistics và du lịch biển. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao ngang tầm với các TP tiêu biểu ở châu Á…



Tầm nhìn đến 2050, Hải Phòng là TP cảng biển lớn trong khu vực và thế giới với ba trụ cột phát triển: dịch vụ cảng biển-logistics; công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại và trung tâm du lịch biển quốc tế; quy mô dân số khoảng 4,5 triệu người, có trình độ phát triển cao trong nhóm các TP hàng đầu châu Á và thế giới.

Theo quy hoạch, cảng biển Hải Phòng thuộc nhóm cảng biển số 1 với quy mô, chức năng là cảng biển đặc biệt, gồm các khu bến Lạch Huyện, Đình Vũ, sông Cấm - Phà Rừng, Nam Đồ Sơn, Văn Úc, bến cảng huyện đảo Bạch Long Vĩ và các bến phao, khu neo đậu chuyển tải, khu neo đậu trú bão.

TP sẽ hoàn thành đầu tư khu bến cảng Lạch Huyện và di dời bến cảng trên sông Cấm; đầu tư phát triển bến cảng tại khu bến Nam Đồ Sơn - Văn Úc; nâng cấp cụm cảng cạn Đình Vũ với công suất 300.000 - 550.000 TEU/năm; xây dựng mới cảng cạn Kiến Thụy với công suất 100.000 - 150.000 TEU/năm (một TEU bằng 26,28 tấn).

Đến 2025, TP Hải Phòng sẽ điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện để mở rộng quận Hồng Bàng, thành lập huyện An Dương và TP Thủy Nguyên.

Đến 2030, TP Hải Phòng sẽ có 9 quận gồm 7 quận hiện nay (Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Đồ Sơn, Kiến An, Đồ Sơn) và 2 quận mới Dương Kinh, Kiến Thụy, 1 thành phố loại 3 Thủy Nguyên và 5 huyện An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Bạch Long Vĩ, Cát Hải. Sau 2030, các huyện An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng được xây dựng thành thị xã, huyện Cát Hải thành quận biển đảo.

TP Thủy Nguyên có diện tích hơn 26.000ha, định hướng là đô thị loại 3 vào 2025, hướng tới đô thị loại 2 vào 2035, đạt tiêu chí phát triển xanh - thông minh, gắn với trung tâm hành chính, chính trị mới của TP. Đến 2035, Thủy Nguyên có khoảng 600.000 người và đến 2045 khoảng 725.000 người.

Hiện huyện Thủy Nguyên có dân số và diện tích lớn nhất TP Hải Phòng với 35 xã, 2 thị trấn, xấp xỉ 334.000 người.

Các nghĩa trang đang nằm trong khu dân cư, không còn phù hợp quy hoạch như Ninh Hải (quận Dương Kinh) và Nghĩa Lộ (huyện Cát Hải) sẽ được đóng cửa. TP sẽ mở rộng nghĩa trang Phi Liệt (huyện Thủy Nguyên), xây mới nghĩa trang Đồng Rừng (huyện Tiên Lãng) và An Sơn (huyện Thủy Nguyên) với hướng ưu tiên hỏa táng theo công nghệ hiện đại.

Về kinh tế, đến 2030, tỷ trọng đóng góp GRDP của TP Hải Phòng vào tổng sản phẩm (GDP) của cả nước đạt khoảng 6,8%. Để làm được điều đó, giai đoạn 2021 - 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP phải tăng 13,5%/năm. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng khoảng 15,3%/năm (chiếm 51,7% cơ cấu nền kinh tế), dịch vụ tăng 12,5%/năm (chiếm 43,2% cơ cấu nền kinh tế) và nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,9%/năm (chiếm 1% cơ cấu nền kinh tế).

Đến 2030, TP sẽ xây dựng thêm 8 bến xe liên tỉnh (hiện có 4), làm cao tốc Ninh Binh - Hải Phòng, mở rộng tuyến đường liên vùng, xây thêm tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng mới kết nối cảng biển. Tuyến đường sắt ven biển nối Nam Định - Thái Bình cũng được định hướng xây dựng.

Trong tương lai TP sẽ nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Cát Bi theo quy hoạch được duyệt; quy hoạch xây dựng sân bay chuyên dùng tại Đồ Sơn, Cát Bà, Bạch Long Vĩ phục vụ du lịch, cứu hộ và nghiên cứu xây dựng cảng hàng không quốc tế tại huyện Tiên Lãng.