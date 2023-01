Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết tại Lào Cai

Chiều nay (15/01), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai. Cùng dự có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lào động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và Lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương và Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nghe Lãnh đạo tỉnh báo cáo khái quát về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2022 và việc chuẩn bị cho nhân dân vui Xuân, đón Tết. Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII bằng 18 đề án trọng tâm và 11 nghị quyết chuyên đề, đạt mức tăng trưởng 9,02%, trong năm 2022. Điều kiện tự nhiên, vị trí địa kinh tế, quân sự, đối ngoại, chính trị đã tạo cho Lào Cai có nhiều tiềm năng, cơ hội trở thành trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc, kết nối hành lang Đông - Tây tạo thành “phên dậu” vững chắc của Tổ quốc.

Với những chủ trương, bước đi đúng đắn, Lào Cai đang trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, là cầu nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN và với vùng Tây Nam - Trung Quốc. Chuẩn bị cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, tỉnh Lào Cai hỗ trợ người có công, gia đình chính sách, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và lực lượng vũ trang với số tiền, quà trị giá 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và huy động xã hội hóa.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng Năm mới tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân tỉnh Lào Cai lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Lào Cao tiếp tục gặt hái được những thành công to lớn hơn nữa trong năm mới 2023.

Chủ tịch Quốc hội cũng biểu dương công tác chăm lo Tết cho các gia đình, chính sách, người có công, đồng bào dân tộc và người lao động gặp khó khăn của tỉnh Lào Cai, nhấn mạnh tiếp tục chăm lo để tất cả mọi người đều có Tết, thực hiện tốt tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Lào Cai có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh với 182 km đường biên giới, từng là địa phương nghèo nhất cả nước nhưng đến nay đã vươn lên thành tỉnh khá khu vực trung du miền núi phía bắc với thu ngân sách năm 2022 khoảng 10 nghìn tỷ.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được trong công tác xây dựng Đảng, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Năm 2023, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lào Cai cần bám sát các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhất là Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc để tăng tốc về đích, trong đó Đảng đoàn Quốc hội cũng ban hành kế hoạch thực hiện kế hoạch 11, trong đó có nội dung này.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tỉnh Lào Cai cần sớm xây dựng đề án phát huy giá trị tiềm năng khu kinh tế cửa khẩu và biên mậu, trong đó có những cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền của địa phương thì tỉnh chủ đông thực hiện, đề xuất Chính phủ và Thủ tướng. Nếu là lĩnh vực đặc thù thí điểm thuộc trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Quốc hội sẽ xem xét. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng đoàn Quốc hôi cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý Lào Cai cần tập trung phát triển thế mạnh trong lĩnh vực du lịch, tập trung giữ rừng, xây dựng đường biên giới hoà bình hợp tác phát triển. Tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đề nghị Lào Cai tận dụng tốt các cơ hội đem lại sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc rất thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đẩy mạnh thương mại biên giới, sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh, vùng và quy hoạch tỉnh.