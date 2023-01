Trẻ em Hà Nội náo nức thả cá Chép tiễn ông Táo chầu trời

Sáng 14/1 (tức ngày 23 tháng Chạp - Tết ông Công ông Táo), nhiều phụ huynh đưa các con nhỏ cùng đi t hả cá Chép để tiễn ông Táo chầu trời ngày cuối năm. Tại chung cư Hateco Apollo, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, các em nhỏ vui vẻ, hào hứng khi được thả cá Chép. Đặc biệt, trực tiếp các em nhỏ được thả cá qua đường "siêu tốc" với thiết kế là máng nhôm. Được biết, việc thiết kế đường máng nhôm để ngăn tình trạng bốc, đổ cá khiến cá chết và ngăn việc ném túi nilon xuống hồ. Con em thả cá, phụ huynh giữ lại túi nilon. Hành động này đã tạo được ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho các em nhỏ. Với mô hình thả cá này, chung cư Hateco Apollo nhận được nhiều lời khen. Các em nhỏ háo hức được thả cá xuống hồ. Việc thả cá qua máng nhôm sẽ giúp cá an toàn, không bị va chạm mạnh với nước. Mỗi lần được thả cá là mỗi lần được trải nhiệm với văn hóa truyền thống Việt Nam của các em nhỏ. Không chỉ thả cá của nhà mình, nhiều em nhỏ còn nán lại để thả cá của nhà hàng xóm. Rất đông người dân tìm đến địa điểm hồ của chung cư Hateco Apollo để thả cá. Vệ sinh môi trường được người dân thực hiện đúng. Các em nhỏ và phụ huynh xếp hàng chờ đợi thả cá, không có cảnh chen lấn, xô đẩy. Tết ông Táo thực sự ý nghĩa với các em nhỏ. Nhân dịp Tết ông Táo và xuân Quý Mão, Báo Tri thức và Cuộc sống chúc các độc giả hạnh phúc, bình an và vạn sự may mắn.

