Chủ tịch P.Long Biên “không đánh bạc ngày 7/8“: Ngày khác thì sao?

Liên quan đến thông tin tố cáo Chủ tịch phường Long Biên đánh bạc ngày 7/8, được đăng tải trên mạng xã hội, ông Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch UBND phường Long Biên (Hà Nội) đã trả lời PV Báo Tri thức và Cuộc sống.

Chờ giám định hình ảnh

Mới đây, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch UBND phường Long Biên (người bị tố) đã lên tiếng giải thích và phủ nhận thông tin trên.

Ông Hùng khẳng định bản thân không đánh bạc vào ngày 7/8, như bài viết trên mạng "tố". Sau khi có phản ánh, ông đã nhiều lần làm việc với cơ quan chức năng quận Long Biên.

Người được cho là ông Hùng, Chủ tịch UBND phường Long Biên có hành vi đánh bạc.

Theo ông Hùng, trong cả ngày 7/8, ông cùng các cơ quan đoàn thể của phường đã tổ chức phát 2.000 suất quà từ thiện cho những người có công với cách mạng, người ở trọ, lao động tự do… trên địa bàn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Camera an ninh tại phường ghi lại hình ảnh này, thể hiện cả ngày ông ở phường trao quà.

"Tôi làm hoạt động từ thiện đến hơn 17h chiều mới về. Tôi khẳng định bản thân không tham gia đánh bạc như tố cáo trên mạng xã hội. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, tôi cũng đã cung cấp hết hình ảnh chứng minh này"- ông Hùng khẳng định.

Tuy nhiên, khi PV hỏi người cầm những lá bài và bên cạnh có cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng có phải là ông không thì ông Hùng nói: "Cơ quan chức năng đang giám định, kiểm tra lại xem có đúng là mình không. Thực ra là không nhớ".

Trung tá Lê Quang Thịnh, Trưởng Công an phường Long Biên cho biết, sau khi nắm được thông tin nêu trên, đơn vị này đã báo cáo Công an quận và cử lực lượng xuống địa chỉ theo phản ánh để xác minh. Qua xác minh, Công an xác định không có sự việc đánh bạc, tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội. "Trong ngày 7/8, anh Hùng trao quà cả ngày ở sân UBND phường. Tôi cùng nhiều ban ngành hỗ trợ phát quà"- ông Thịnh khẳng định.

Được biết, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Long Biên (Hà Nội) vẫn đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ thông tin "tố" Chủ tịch phường Long Biên đánh bạc giữa giãn cách xã hội . Cần làm rõ để tránh dư luận xấu Luật sư Nguyễn Minh Hưng, Văn phòng Luật sư Thanh Vũ, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng, hành vi đánh bạc cầu thành tội dựa trên tính chất, quy mô về tiền và số người tham gia. Nếu trong vụ việc có số tiền trên 2 triệu đồng hoặc từ 10 người trở lên thì sẽ khởi tố vụ án. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cần xác minh rõ thời gian, địa điểm đánh bạc (nếu có). Trường hợp thông tin đưa lên mạng không đúng sự thật thì người đăng tải sẽ phải chịu xử lý về tội vu khống. Ông Hùng áo đen, đeo khẩu trang trắng đứng tại trụ sở UBND phường để phát quà ngày 7/8. PGS.TS Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa XIII cho rằng: "Cán bộ là phải gương mẫu. Đánh bài ăn tiền là vi phạm, trong mùa dịch mà vi phạm nữa thì càng không được. Có thể bức hình là thật hoặc gán ghép nhưng hy vọng lời giải thích của ông Chủ tịch phường là đúng, còn không thì phải xử nghiêm".

