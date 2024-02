Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết tại TP Hồ Chí Minh

Thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Công an TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thân ái gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an Thành phố.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà Tết cho Công an TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN).

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả các mặt công tác của cán bộ, chiến sỹ, Chủ tịch nước chỉ rõ, với đặc thù là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, TP Hồ Chí Minh có vai trò, vị trí hết sức quan trọng đối với Vùng và cả quốc gia. Do đó, Thành phố cũng là địa bàn phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. TP Hồ Chí Minh còn là một “vùng trũng” quy tụ nhiều hoạt động tội phạm và là địa bàn rất “nhạy cảm” đối với các tác động của tình hình thế giới và khu vực trên nhiều lĩnh vực.



Chủ tịch nước đánh giá, Công an Thành phố đã triển khai tốt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Công an Thành phố đã chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo thành phố giải quyết kịp thời những vấn đề về an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, Công an Thành phố đã làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; trong đó, có những loại tội phạm đặc thù tại đô thị, tội phạm công nghệ cao. Cùng với đó là triển khai tốt Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"; góp phần phục vụ tốt hơn đời sống của người dân. Toàn đơn vị đã triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đề cập đến bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp, khó lường, thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu Công an TP Hồ Chí Minh phải hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội trên địa bàn trong mọi hoàn cảnh.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Công an Thành phố phải luôn coi trọng công tác nắm tình hình, bám cơ sở, tham mưu kịp thời cho các cấp, các ngành và chính quyền các cấp của Thành phố để giải quyết tốt các vấn đề về trật tự trị an trong mọi tình huống. Đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là những loại hình tội phạm mới, tội phạm lừa đảo với các thủ đoạn tinh vi; tội phạm trong các lĩnh vực công nghệ cao, lừa đảo qua mạng. Công an Thành phố cần làm tốt công tác phối hợp với các địa phương trong Vùng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chủ tịch nước mong muốn Công an Thành phố nâng cao hơn nữa kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là việc liên thông và phổ cập thông tin để mọi người dân đều có thể thực hiện.

Cũng trong ngày 2/2, Chủ tịch nước đã tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn của TP Hồ Chí Minh; thăm Trung tâm Chỉ huy 114, nghe báo cáo về cách thức vận hành Hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Trung tâm chỉ huy của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: T.Luân)

Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác của lực lượng, đặc biệt là việc hình thành bản đồ số, nâng cao hiệu quả phòng, chống, ứng phó với các vụ việc cháy nổ của người dân Thành phố.



Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn của Thành phố cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy với tinh thần: “Dù là ai, đơn vị nào, đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng, cháy chữa cháy”.

Đối với cán bộ, chiến sỹ, cần luôn đảm bảo tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, có mặt tại hiện trường vụ việc trong thời gian ngắn nhất để xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời, Chủ tịch nước yêu cầu làm tốt công tác vận động, xây dựng phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy; tích cực triển khai các hoạt động diễn tập phòng cháy, chữa cháy đảm bảo sát với tình hình, điều kiện thực tế, từ đó nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện; khắc phục tình trạng diễn tập tốt, nhưng triển khai thực tế chưa hiệu quả.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã tới thăm, chúc Tết Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng, nhà khoa học uy tín, chuyên gia y tế đầu ngành, nguyên Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam; thăm, tặng quà và chúc Tết Nghệ sỹ Nhân dân Kim Cương - nghệ sỹ tiền bối nổi tiếng, tài danh của giới sân khấu nghệ thuật TP Hồ Chí Minh.

Chúc Tết, chúc sức khỏe Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng và gia đình, Chủ tịch nước mong muốn, Giáo sư tiếp tục phát huy bề dày kinh nghiệm sau hơn nửa thế kỷ công tác trong ngành Y tế; tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ trẻ ngành Y tế phấn đấu, noi theo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương. (Ảnh: T.Luân)