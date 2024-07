Chủ tịch nước Tô Lâm: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ “không ngừng, không nghỉ”

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân nhấn mạnh như trên khi dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024, sáng 8/7.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát huy tính gương mẫu đi đầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những kết quả, thành tích của Công an các đơn vị, địa phương đạt được thời gian qua.

Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đề ra, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân (CAND); tiếp tục phát huy tính gương mẫu đi đầu lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các mặt trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; trước hết là phòng chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ với tinh thần “không ngừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện và ổn định tổ chức; triển khai hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí nguồn kinh phí từ Quỹ dự trữ ngoại hối nhà nước thực hiện Đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng CAND đến năm 2030, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đề ra, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa, đến năm 2025 một số lực lượng tiến lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc đến năm 2030 xây dựng CAND hiện đại; triển khai thiết thực các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu, chiến lược; công tác bảo vệ An ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 góp phần chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, tiếp tục mở rộng hội nhập quốc tế về an ninh, mở rộng không gian sinh tồn, củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi, xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tập trung củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân thực sự vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở “thế trận lòng dân” vững chắc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hàng ngày, theo đúng lời Bác dạy “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

Không ngừng tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, thực sự là lực lượng nòng cốt của Đảng, Nhân dân trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước lưu ý, lực lượng CAND tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong CAND, đoàn kết giữa CAND với Quân đội nhân dân, với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, với bạn bè quốc tế, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, trước mắt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương sớm cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trình bày Báo cáo tại hội nghị.

Hơn 3.000 vụ, 4.900 đối tượng phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước. Công tác bảo đảm an ninh quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên các địa bàn, lĩnh vực, đạt nhiều kết quả quan trọng…

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được chỉ đạo quyết liệt, chủ động chuyển đổi trạng thái, nhận diện phương thức, thủ đoạn tội phạm mới của các loại tội phạm, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, điều tra, làm rõ 22.022 vụ phạm tội về trật tự xã hội (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra); triệt phá 65 băng, nhóm tội phạm. Phát hiện hơn 3.000 vụ, hơn 4.900 đối tượng phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (nhiều hơn 21,63% vụ, 47,12% đối tượng so với cùng kỳ năm 2023); đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Lực lượng CAND đã quyết liệt thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; giữ vững vai trò đầu tàu, dẫn dắt chuyển đổi số của cả nước. Triển khai các giải pháp duy trì, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai các tiện ích trên VneiD. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến 6 tháng đầu năm 2024 đạt 97,13%.

Tập trung xử lý quyết liệt 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn bảo đảm (đã thực hiện 581 vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu được 362 người; hướng dẫn thoát nạn và cứu được 364 người mắc kẹt trong đám cháy thoát ra ngoài an toàn).

Đẩy mạnh triển khai các đề án thành phần thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; tiếp tục xây dựng lực lượng CAND tinh, gọn, mạnh theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được tăng cường.

Hơn 46.000 lượt cá nhân, tập thể được các cấp khen thưởng; 3 cán bộ hy sinh, 102 cán bộ, chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ. Xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh quên mình, giúp dân vượt qua hoạn nạn, thiên tai, bão lũ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố và tổ chức trao các phần thưởng, danh hiệu thi đua của Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.