Chủ tịch nước giảm án cho tử tù Đặng Văn Hiến xuống chung thân

Chiều 15/9, một lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận với Báo Người lao động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định ân giảm từ án tử hình xuống án chung thân đối với tử tù Đặng Văn Hiến (47 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông). "Ngày mai, chúng tôi sẽ phối hợp với TAND tỉnh Đắk Nông (được TAND Tối cao ủy quyền) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước" - lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông cho biết thêm. (Ảnh: Báo Lao Động) Báo Pháp luật TP HCM cũng đăng tải, bà Mai Thị Khuyên - vợ tử tù Đặng Văn Hiến cho biết sáng cùng ngày cán bộ trại giam tỉnh Đắk Nông đã thông báo cho biết chồng bà được Chủ tịch nước ký quyết định ân giảm từ án tử hình xuống án chung thân. “Nhận tin này tôi mừng quá, vậy là chồng tôi được sống, tôi xin cảm ơn Chủ tịch nước cùng các cấp thẩm quyền, các luật sư, cơ quan báo chí đã lên tiếng…”- bà Khuyên nghẹn ngào. (Ảnh: CAND) Theo nội dung vụ án, năm 2008 UBND tỉnh Đắk Nông đã cho Công ty Long Sơn thuê 1.079 ha đất rừng tại tiểu khu 1535 để thực hiện dự án. Tuy nhiên, một số hộ dân đã đến xâm canh trồng điều, cà phê và sang nhượng cho các hộ dân khác, trong đó có gia đình ông Hiến. Sáng 23/10/2016, hơn 30 nhân viên của Công ty Long Sơn đã mang máy móc vào san ủi, phá hủy cây điều, cà phê của nhà ông Hiến và 2 hộ dân khác. Khi phát hiện người của Công ty Long Sơn đến, ông Hiến đã lấy súng đi ra thì bị nhóm người của công ty này chặn lại. Ông Hiến đã bắn một phát đạn chỉ thiên thì nhóm người của Công ty Long Sơn dùng đá ném lại. (Ảnh: Zing.vn) Sau đó, ông Hiến chạy vào nhà và bắn nhiều phát vào nhóm người của Công ty Long Sơn và được Hà Văn Trường (32 tuổi) tiếp đạn. Còn ông Ninh Viết Bình (35 tuổi) cũng cầm súng chạy lên nhà ông Hiến hỗ trợ. Sau đó, cả 2 ra khu vực san ủi bắn làm chết 3 người, 13 người khác bị thương. (Ảnh: Vietnamnet) TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hiến tử hình; Ninh Viết Bình 20 năm tù; Hà Văn Trường 12 năm tù cùng về tội "Giết người". (Ảnh: Vietnamnet) Sau khi TAND Cấp cao tại TP HCM bác đơn kháng cáo, các luật sự bào chữa cho bị cáo Hiến và gia đình đã có đơn gửi Chủ tịch nước và các cấp thẩm quyền đề nghị xem xét, đánh giá lại bản chất hành vi của ông Hiến, xin được ân giảm án tử hình. Trong đơn, các luật sư nêu: Đặng Văn Hiến là một nông dân cần cù, chưa có tiền án, tiền sự. Hành vi của Đặng Văn Hiến mặc dù nguy hiểm và hậu quả lớn nhưng không phải vì động cơ giết người mà xuất phát từ bức xúc do chính nạn nhân với số đông áp đảo gây ra... (Ảnh: Báo Người lao động) Sau khi tòa xét xử phúc thẩm, ông Hiến đã có đơn gửi Chủ tịch nước xin ân giảm tội tử hình. Trong đơn có đoạn viết: "Tôi biết là mình rất khó biện minh cho hành vi sai phạm và còn bao nhiêu điều tôi muốn viết để giãi bày hết sự tình. Chỉ còn vỏn vẹn 7 ngày cuối cùng, dù là chút hy vọng mong manh giữa thời khắc sinh tử, tôi vẫn cầu mong quý cấp sẽ thấu hiểu được bản chất của vụ việc để cho tôi được miễn tội chết vì thực chất tôi cũng là một nạn nhân trong sự vụ này. Tôi xin hứa, nếu được một lần tái sinh trong cuộc đời, tôi sẽ tích cực cải tạo tốt để trở thành một công dân tốt, để con thơ không mất bố, vợ không mất chồng và có điều kiện để báo đáp đặc ân của Nhà nước" (Ảnh: Dân Việt) Ngoài ra, nhiều người dân sống tại khu vực nhà ông Hiến cũng ký đơn gửi Chủ tịch nước và các cơ quan Trung ương xin miễn tội chết cho ông Hiến. (Ảnh: Người lao động) >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

Chiều 15/9, một lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận với Báo Người lao động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định ân giảm từ án tử hình xuống án chung thân đối với tử tù Đặng Văn Hiến (47 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông). "Ngày mai, chúng tôi sẽ phối hợp với TAND tỉnh Đắk Nông (được TAND Tối cao ủy quyền) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước" - lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông cho biết thêm. (Ảnh: Báo Lao Động) Báo Pháp luật TP HCM cũng đăng tải, bà Mai Thị Khuyên - vợ tử tù Đặng Văn Hiến cho biết sáng cùng ngày cán bộ trại giam tỉnh Đắk Nông đã thông báo cho biết chồng bà được Chủ tịch nước ký quyết định ân giảm từ án tử hình xuống án chung thân. “Nhận tin này tôi mừng quá, vậy là chồng tôi được sống, tôi xin cảm ơn Chủ tịch nước cùng các cấp thẩm quyền, các luật sư, cơ quan báo chí đã lên tiếng…”- bà Khuyên nghẹn ngào. (Ảnh: CAND) Theo nội dung vụ án, năm 2008 UBND tỉnh Đắk Nông đã cho Công ty Long Sơn thuê 1.079 ha đất rừng tại tiểu khu 1535 để thực hiện dự án. Tuy nhiên, một số hộ dân đã đến xâm canh trồng điều, cà phê và sang nhượng cho các hộ dân khác, trong đó có gia đình ông Hiến. Sáng 23/10/2016, hơn 30 nhân viên của Công ty Long Sơn đã mang máy móc vào san ủi, phá hủy cây điều, cà phê của nhà ông Hiến và 2 hộ dân khác. Khi phát hiện người của Công ty Long Sơn đến, ông Hiến đã lấy súng đi ra thì bị nhóm người của công ty này chặn lại. Ông Hiến đã bắn một phát đạn chỉ thiên thì nhóm người của Công ty Long Sơn dùng đá ném lại. (Ảnh: Zing.vn) Sau đó, ông Hiến chạy vào nhà và bắn nhiều phát vào nhóm người của Công ty Long Sơn và được Hà Văn Trường (32 tuổi) tiếp đạn. Còn ông Ninh Viết Bình (35 tuổi) cũng cầm súng chạy lên nhà ông Hiến hỗ trợ. Sau đó, cả 2 ra khu vực san ủi bắn làm chết 3 người, 13 người khác bị thương. (Ảnh: Vietnamnet) TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hiến tử hình; Ninh Viết Bình 20 năm tù; Hà Văn Trường 12 năm tù cùng về tội "Giết người". (Ảnh: Vietnamnet) Sau khi TAND Cấp cao tại TP HCM bác đơn kháng cáo, các luật sự bào chữa cho bị cáo Hiến và gia đình đã có đơn gửi Chủ tịch nước và các cấp thẩm quyền đề nghị xem xét, đánh giá lại bản chất hành vi của ông Hiến, xin được ân giảm án tử hình. Trong đơn, các luật sư nêu: Đặng Văn Hiến là một nông dân cần cù, chưa có tiền án, tiền sự. Hành vi của Đặng Văn Hiến mặc dù nguy hiểm và hậu quả lớn nhưng không phải vì động cơ giết người mà xuất phát từ bức xúc do chính nạn nhân với số đông áp đảo gây ra... (Ảnh: Báo Người lao động) Sau khi tòa xét xử phúc thẩm, ông Hiến đã có đơn gửi Chủ tịch nước xin ân giảm tội tử hình. Trong đơn có đoạn viết: "Tôi biết là mình rất khó biện minh cho hành vi sai phạm và còn bao nhiêu điều tôi muốn viết để giãi bày hết sự tình. Chỉ còn vỏn vẹn 7 ngày cuối cùng, dù là chút hy vọng mong manh giữa thời khắc sinh tử, tôi vẫn cầu mong quý cấp sẽ thấu hiểu được bản chất của vụ việc để cho tôi được miễn tội chết vì thực chất tôi cũng là một nạn nhân trong sự vụ này. Tôi xin hứa, nếu được một lần tái sinh trong cuộc đời, tôi sẽ tích cực cải tạo tốt để trở thành một công dân tốt, để con thơ không mất bố, vợ không mất chồng và có điều kiện để báo đáp đặc ân của Nhà nước" (Ảnh: Dân Việt) Ngoài ra, nhiều người dân sống tại khu vực nhà ông Hiến cũng ký đơn gửi Chủ tịch nước và các cơ quan Trung ương xin miễn tội chết cho ông Hiến. (Ảnh: Người lao động) >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.