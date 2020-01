Chủ cửa hàng bán xăng giả của Trịnh Sướng bị khởi tố là ai?

Trước đó, ngày 17/1, công an tỉnh Đắk Nông có kết luận điều tra đường dây xăng giả của Trịnh Sướng và đồng phạm, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp, đề nghị truy tố 21 bị can.

Liên quan đường dây sản xuất xăng giả của Trịnh Sướng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 4 vụ án. Trong đó, công an kết thúc điều tra 3 vụ án, đề nghị truy tố 21 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, công an đang điều tra vụ án còn lại với 11 bị can liên quan.

Công an xác định từ năm 2017 đến lúc bị bắt, đường dây này đã pha chế, sản xuất hơn 146 triệu lít xăng giả, tương đương giá trị hàng thật 2.501 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính trên 122 tỷ đồng.