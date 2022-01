Chợ lá dong lâu đời nhất Hà Nội: Khách vắng vẻ, giá hàng cao

Chợ lá dong nằm trên đường Trần Quý Cáp (phía sau ga Hà Nội) đã có từ hàng chục năm nay. Đây là địa chỉ quen thuộc cung cấp lá dong cho rất nhiều khu vực tại Thủ đô và những địa phương lân cận. Khu vực chợ lá dong những ngày cận Tết Nhâm Dần bắt đầu nhộn nhịp hơn ngày thường. Đoạn đường dài hơn 100 m được phủ một màu xanh của loại lá gói bánh chưng. Tuy nhiên, theo nhiều tiểu thương, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không khí mua bán ảm đạm hơn so với mọi năm. Tiểu thương tại chợ lá dong Trần Quý Cáp chia sẻ thêm, những người đến mua hàng đều là những khách lâu năm của chợ mấy năm nay. Dù vắng khách nhưng giá thành của lá dong năm nay lại tăng so với những năm trước. Giá lá dong dao động từ 200.000 đến 250.000 đồng/bó lá đẹp. Mỗi bó lá từ 100.000 đến 150.000 đồng một bó lá với chất lượng bình thường. Mỗi bó gồm 100 lá. Do thời tiết thất thường nhiều và sương muối là nguyên nhân lá dong không mọc nhiều nên thiếu nguồn cung. Những lá dong được tiểu thương xếp ngay ngắn, bó từng bó để phục vụ người dân. Bà Lan, tiểu thương có hơn 40 năm bán tại chợ lá dong trên đường Trần Quý Cáp cho biết: "Giá lá dong dao động theo ngày. Càng sát Tết thì giá lại nhỉnh hơn một chút, lý do bởi nguồn nhập hàng lên giá theo chất lượng lá". Chợ lá dong tại Trần Quý Cáp bán tất cả nguyên vật liệu để làm nên chiếc bánh chưng. Ngoài lá dong, lạt gói bánh chưng thì có giá rẻ hơn nhiều chỉ 10.000 đồng một bó. Mỗi bó khoảng 100 cái lạt. Năm nay khách mua lá dong phần lớn là khách lẻ, mua với số lượng ít, khoảng vài trăm tàu để gói bánh trong gia đình. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Độc đáo gói bánh chưng bằng máy - Nguồn: VTV24

Chợ lá dong nằm trên đường Trần Quý Cáp (phía sau ga Hà Nội) đã có từ hàng chục năm nay. Đây là địa chỉ quen thuộc cung cấp lá dong cho rất nhiều khu vực tại Thủ đô và những địa phương lân cận. Khu vực chợ lá dong những ngày cận Tết Nhâm Dần bắt đầu nhộn nhịp hơn ngày thường. Đoạn đường dài hơn 100 m được phủ một màu xanh của loại lá gói bánh chưng. Tuy nhiên, theo nhiều tiểu thương, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không khí mua bán ảm đạm hơn so với mọi năm. Tiểu thương tại chợ lá dong Trần Quý Cáp chia sẻ thêm, những người đến mua hàng đều là những khách lâu năm của chợ mấy năm nay. Dù vắng khách nhưng giá thành của lá dong năm nay lại tăng so với những năm trước. Giá lá dong dao động từ 200.000 đến 250.000 đồng/bó lá đẹp. Mỗi bó lá từ 100.000 đến 150.000 đồng một bó lá với chất lượng bình thường. Mỗi bó gồm 100 lá. Do thời tiết thất thường nhiều và sương muối là nguyên nhân lá dong không mọc nhiều nên thiếu nguồn cung. Những lá dong được tiểu thương xếp ngay ngắn, bó từng bó để phục vụ người dân. Bà Lan, tiểu thương có hơn 40 năm bán tại chợ lá dong trên đường Trần Quý Cáp cho biết: "Giá lá dong dao động theo ngày. Càng sát Tết thì giá lại nhỉnh hơn một chút, lý do bởi nguồn nhập hàng lên giá theo chất lượng lá". Chợ lá dong tại Trần Quý Cáp bán tất cả nguyên vật liệu để làm nên chiếc bánh chưng. Ngoài lá dong, lạt gói bánh chưng thì có giá rẻ hơn nhiều chỉ 10.000 đồng một bó. Mỗi bó khoảng 100 cái lạt. Năm nay khách mua lá dong phần lớn là khách lẻ, mua với số lượng ít, khoảng vài trăm tàu để gói bánh trong gia đình. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Độc đáo gói bánh chưng bằng máy - Nguồn: VTV24