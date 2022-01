Về quê gói bánh chưng, hot girl Xoài Non bị “soi” chi tiết này

Mới đây, hot girl Xoài Non đã khoe những bức ảnh gói bánh chưng chuẩn bị cho Tết rất đáng yêu. Dù mới học gói nhưng nàng hot girl đã tỏ ra khá chuyên nghiệp khi thành quả là những chiếc bánh chưng vuông vắn, đẹp mắt. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên trước sự khéo léo, đảm đang của bà xã Xemesis. Bên cạnh đó, có netizen lại "soi" chuyện làm nail của cô nàng, họ để lại bình luận: "Gói bánh mà đeo nails nó làm sao ấy". Trước bình luận này, Xoài Non vui vẻ trả lời: "Hay là để Xoài gỡ nail ra rồi làm xong lắp vào". Có vẻ như netizen kia thấy ngại quá nên chống chế: "Haha, ít ra thì bạn cũng hơn nhiều người không biết gói. Ví dụ như tôi". Thời gian này Xoài Non đang về quê để chuẩn bị đón năm mới. Trên trang cá nhân cô nàng chia sẻ nhiều hình ảnh giản dị đi hái lá dong để chuẩn bị gói bánh chưng ăn Tết. Người đẹp diện bộ đồ tông đen, chất vải nỉ dày dặn, kiểu áo tay dài sweater lại càng giúp người mặc giữ ấm. Không còn là hot girl sang chảnh như thường thấy, Xoài Non khi ở nhà mang lại sự gần gũi, đáng yêu và ghi điểm hơn trong mắt người hâm mộ. Bà xã Xemesis thậm chí còn đi dép lê và không ngại ngồi chụp ảnh ngay tại vườn. Dù mặc bộ cánh đơn giản, dễ dàng mua ở bất cứ đâu nhưng vì vẫn đang giữ lớp trang điểm nên hot girl sinh năm 2002 vô cùng xinh đẹp. Được biết bố mẹ Xoài Non mỗi dịp Tết đến sẽ về Bình Phước để đón Tết cùng người thân. Nhiều người đồn đoán, có lẽ vì cô nàng đã đi lấy chồng nên chỉ có thể tranh thủ thời gian những ngày cuối năm để về thăm quê và họ hàng, còn đến mùng 1 vẫn phải có mặt ở Sài Gòn đi chúc Tết. Xoài Non nhận được nhiều lời khen khi vẫn giữ thói quen tiết kiệm, giản dị và đặc biệt trân trọng những thứ bình dị gắn với tuổi thơ dù đã có điều kiện sống vô cùng tốt. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

