Chợ hoa cổ nhất Hà Nội đông đúc người xem, sức mua hạn chế

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, phố Hàng Lược lại tấp nập người đi chơi, mua sắm Tết, mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Hà Nội. Theo quan sát của PV, năm nay chợ hoa Hàng Lược cổ nhất Hà Nội thu hút người dân tới thăm quan, ngắm hoa và mua sắm khá đông... Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số tiểu thương tại chợ hoa Hàng Lược, lượng khác "chốt đơn" mua hàng năm nay lại chậm hơn so với năm. Một phần dẫn tới việc khách hàng "chậm chốt đơn" hơn so với mọi năm bởi giá các mặt hàng năm nay có cao hơn so với mọi năm. Điều này đến từ việc cây cảnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 Yagi hồi tháng 9/2024. Dẫu hàng bán chậm nhưng các tiểu thương ở đây khá lạc quan bởi họ tin rằng càng tới ngày cận Tết, các vị khách sẽ thoáng tay hơn trong việc mua sắm. Không chỉ là nơi mua sắm, chợ hoa cổ Hàng Lược còn là điểm đến cho khách du lịch trong nước cũng như nước ngoài khi tới thăm thú Hà Nội ở thời điểm cận Tết. Một gia đình tranh thủ ngày Hà Nội tạnh ráo để đi ngắm hoa tại chợ hoa Hàng Lược. Ngoài những mặt hàng quất, đào truyền thống, năm nay các tiểu thương ở chợ hoa Hàng Lược còn "update" thêm các mặt hàng mới với hình hài và màu sắc đẹp mắt. Quất cảnh truyền thống vẫn là mặt hàng chủ đạo ở chợ hoa Hàng Lược. Các tiểu thương niềm nở tiếp các vị khách khi tới chợ hoa Hàng Lược. Mời quý độc giả xem video: Giá vé máy bay tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán. Video do Báo Tri thức & Cuộc sống sản xuất.

