Chính thức thi hành kỷ luật 3 Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 15/10, lãnh đạo Bộ Công an đã đến Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định thi hành kỷ luật về mặt chính quyền đối với 3 phó giám đốc Công an tỉnh (nhiệm kỳ 2015- 2020) sau khi Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với các cán bộ này.

Đại tá Lý Quang Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (đang chờ nghỉ hưu) xuống cấp trưởng phòng.

Theo đó, Bộ Công an đã công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức giáng chức đối với Đại tá Lý Quang Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh (đang chờ nghỉ hưu) từ phó giám đốc xuống cấp trưởng phòng. Hai phó giám đốc Đại tá Nguyễn Văn Kim và Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận bị kỷ luật cảnh cáo.

Trước đó, UBKT Trung ương đã kỷ luật về mặt Đảng đối với 3 cán bộ này, gồm cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Đại tá Lý Quang Dũng; kỷ luật cảnh cáo đối với Đại tá Nguyễn Văn Kim và Trần Thị Ngọc Thuận.

Ngoài ra, UBKT Trung ương cũng đã thi hành kỷ luật một số cán bộ chủ chốt trong Ban giám đốc Công an tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 gồm: cách hết chức vụ trong Đảng đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020); kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với: Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, nguyên Ủy viên Ban TVTU, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Ngô Minh Đức và Đại tá Nguyễn Xuân Kim, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh bị kỷ luật trước đó.

Tiếp đó, Bộ Công an cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Giám đốc Công an tỉnh đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh. Đồng thời, Bộ Công an đã giao Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh.

Theo kết quả kiểm tra của UBKT Trung ương, các cán bộ trên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định của Đảng và các quy định của ngành Công an trong công tác điều tra một số vụ án hình sự, để một số cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật.