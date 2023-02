Chiêu thức chiếm đoạt hơn 300 tỷ của Chủ tịch Công ty Gold Time

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Khắc Đồi (sinh năm 1979, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gold Time) cùng 7 đồng phạm về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản. Khung hình phạt 12-20 năm tù, theo Khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Vụ án đã được VKSND Tối cao phân công VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm tại TAND TP HCM. Theo cáo buộc, đầu tháng 10/2018, Nguyễn Khắc Đồi bàn bạc, thống nhất với Lâm Thanh Phong cùng 2 người khác thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time), trong đó Phong làm phó tổng giám đốc. Mục đích là huy động tiền của các nhà đầu tư theo phương thức đa cấp, không kinh doanh mà lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, sau đó chiếm đoạt. Bị can Đồi đã chi 360 triệu đồng thuê Trần Hữu Hoàng nâng cấp, tạo lập 2 trang web và một phần mềm để quản lý tài khoản đăng nhập, phần mềm ứng dụng chạy trên máy tính, kết nối với Internet và vận hành hệ thống huy động tiền theo hình thức đầu tư mua phân quyền. Việc mua các gói phân quyền thông qua 3 hình thức: Nộp 3 triệu đồng vào tài khoản của Tập đoàn Gold Time hoặc tài khoản cá nhân của Nguyễn Khắc Đồi tại Vietcombank; mua điểm trực tiếp từ nhân viên công ty; mua lại điểm từ nhà đầu tư khác. Sau khi nhà đầu tư đã có 3 triệu điểm tương đương 3 triệu đồng, họ đăng nhập vào tài khoản Gold Time để kích hoạt việc mua gói phân quyền. Cũng từ tài khoản này, Công ty Gold Time sẽ chi hoa hồng, tiền thưởng cho các nhà đầu tư bằng điểm. Theo cáo trạng, thành viên đầu tiên tham gia hệ thống được gọi là F0. Để được hưởng hoa hồng và tiền thưởng, thì F0 phải kêu gọi người khác tham gia mạng lưới được gọi là F1 (xếp ngay dưới người giới thiệu ra mình là F0. Tuy nhiên, hệ thống chỉ giới hạn trong 11 tầng (tức là từ F1 đến F11). Các bị can quy ước F0 giới thiệu được một người tham gia là F1, thì F0 được hưởng 10% số tiền mà F1 nộp vào công ty (10% của 3 triệu đồng là 300.000 đồng). F1 giới thiệu được người tham gia trực tiếp dưới mình là F2, thì F0 được hưởng 0,5% số tiền F2 nộp (0,5% của 3 triệu là 15.000 đồng). Còn F1 được hưởng hoa hồng trực tiếp của F2 và không giới hạn số lượng F2. Để mở rộng mạng lưới, Nguyễn Khắc Đồi thành lập 4 công ty trực thuộc Gold Time, do một số người quen và người nhà của bị can làm giám đốc. Ông ta cùng Ban lãnh đạo Công ty Gold Time còn thành lập 14 chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Để huy động tiền của các nhà đầu tư, bị can Đồi chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của công ty, trực tiếp thuyết trình về cách kiếm tiền và làm giàu khi tham gia mua phân quyền tại nhiều hội thảo, hội nghị của công ty. Ông ta còn đăng tải các video giảng dạy lên mạng xã hội YouTube, Facebook. Trích xuất dữ liệu về hoạt động của Gold Time trên máy chủ thể hiện từ tháng 10/2018 đến khi ngừng hoạt động, công ty có 361.056 thành viên đăng ký tham gia, 281.435 nhà đầu tư mua phân quyền với tổng số hơn 844 triệu điểm. Cơ quan tố tụng cáo buộc bằng những hành vi trên, bị can Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm đã huy động vốn trái pháp luật của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 657 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi trả cho các nhà đầu tư là trên 327 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm chiếm đoạt là gần 330 tỷ đồng. >>> Xem thêm video: Mất tiền vì “sập bẫy” thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí. Nguồn: Kienthuc.net.

