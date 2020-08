Cháy lớn tại khu Công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh

Theo thông tin ban đẩu, vụ cháy lớn tại khu Công nghiệp Yên Phong xảy ra vào khoảng 6h sáng nay 13/8. Vào khoảng thời gian trên, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty JAANH VINA nằm trong Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; biển lửa bao trùm thiêu rụi nhà xưởng. Thấy vậy người dân đã nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa, tránh để lửa lan ra các khu nhà xưởng, công ty trong khu công nghiệp, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông. Do Công ty JAANH VINA chuyên sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn nên nhà xưởng chứa nhiều vật liệu là "mồi ngon" của lửa, khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lửa đã thiêu rụi một số nhà xưởng, rất may không có thiệt hại về người. Lãnh đạo các Ban quản lý khu Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như con số thiệt hại cụ thể của vụ cháy. >>> Mời quý độc giả xem video: Cháy lớn tại khu Công nghiệp Yên Phong.

Theo thông tin ban đẩu, vụ cháy lớn tại khu Công nghiệp Yên Phong xảy ra vào khoảng 6h sáng nay 13/8. Vào khoảng thời gian trên, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty JAANH VINA nằm trong Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; biển lửa bao trùm thiêu rụi nhà xưởng. Thấy vậy người dân đã nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa, tránh để lửa lan ra các khu nhà xưởng, công ty trong khu công nghiệp, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông. Do Công ty JAANH VINA chuyên sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn nên nhà xưởng chứa nhiều vật liệu là "mồi ngon" của lửa, khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lửa đã thiêu rụi một số nhà xưởng, rất may không có thiệt hại về người. Lãnh đạo các Ban quản lý khu Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như con số thiệt hại cụ thể của vụ cháy. >>> Mời quý độc giả xem video: Cháy lớn tại khu Công nghiệp Yên Phong .