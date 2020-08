Cháy nắng vì đeo khẩu trang, em bé Hàn Quốc bống nổi tiếng MXH

Trên các diễn đàn mạng xã hội đang xuất hiện rất nhiều hình ảnh hài hước của một em bé có màu da mặt chia làm 2 phần rõ ràng, phần in hằn khẩu trang da trắng hơn so với vùng còn lại. Bà mẹ đứa trẻ này đã đăng tải hình ảnh con mình lên kèm theo dòng trạng thái cực đáng yêu :"Giận bà mẹ hết sức à, đã nói nắng nóng không thích đi biển rồi mà cứ bắt đi. Giờ thì bà hài lòng chưa". Từ đó, ngôi sao nhí bỗng chốc nổi tiếng vì quá đáng yêu, bụ bẫm trong bộ đồ bơi. Những bức ảnh đầy biểu cảm của cậu bé khiến cư dân mạng không nhịn nổi cười và xuýt xoa về độ đáng yêu, hài hước. Sau khi nổi rần rần khắp MXH, dân tình đã nhanh chóng nhận ra em bé này đã từng nổi tiếng trước đó khi xuất hiện bên cạnh các cầu thủ bóng đá Việt Nam. Được biết, em bé có tên là Park Huyn Min, 1 tuổi, là con trai của gia đình Việt - Hàn với chồng là người Hàn Quốc, vợ là người Việt Nam. Hiện tại cậu bé đang sinh sống tại xứ sở kim chi. Mẹ em bé từng chia sẻ, Huyn Min vẫn bú mẹ và lười ăn dặm, nhưng con "trộm vía" vì được bú hoàn toàn sữa mẹ và ngủ khỏe nên ngoan ngoãn. Nhiều người cũng hỏi han về bí quyết nuôi con nhưng chị cho biết mình thật sự không có bí quyết nào cả. Trước đây, bố mẹ bé Huyn Min biết tin đội tuyển U23 Việt Nam tập huấn tại thành phố Tongyeong nên đã đưa con đến theo dõi buổi tập của thầy trò HLV Park Hang-seo. Vì quá bụ bẫm, đáng yêu nên cậu bé này đã được nhiều cầu thủ bế và chụp ảnh khoe lên MXH. Các cầu thủ còn truyền tay nhau bế ẵm cậu bé nổi tiếng mạng xã hội với vẻ mặt đầy thích thú. Huyn Min cũng rất may mắn được chụp ảnh cùng HLV Park Hang-seo mặc dù lúc đó chỉ mới 5 tháng tuổi. Được biết, hình ảnh vết khẩu trang cháy nắng trên mặt nhiều đứa trẻ xuất hiện trên MXH gần đây chỉ là dùng app chụp hình mà thôi. Và Huyn Min chính là một trong những nhân vật nhí gây ấn tượng nhất với trào lưu này. Mời quý độc giả đón xem thêm video Gặp Lý Tiểu Long phiên bản nhí ở Nhật Bản - Nguồn: VTC NOW

Trên các diễn đàn mạng xã hội đang xuất hiện rất nhiều hình ảnh hài hước của một em bé có màu da mặt chia làm 2 phần rõ ràng, phần in hằn khẩu trang da trắng hơn so với vùng còn lại. Bà mẹ đứa trẻ này đã đăng tải hình ảnh con mình lên kèm theo dòng trạng thái cực đáng yêu :"Giận bà mẹ hết sức à, đã nói nắng nóng không thích đi biển rồi mà cứ bắt đi. Giờ thì bà hài lòng chưa". Từ đó, ngôi sao nhí bỗng chốc nổi tiếng vì quá đáng yêu, bụ bẫm trong bộ đồ bơi. Những bức ảnh đầy biểu cảm của cậu bé khiến cư dân mạng không nhịn nổi cười và xuýt xoa về độ đáng yêu, hài hước. Sau khi nổi rần rần khắp MXH, dân tình đã nhanh chóng nhận ra em bé này đã từng nổi tiếng trước đó khi xuất hiện bên cạnh các cầu thủ bóng đá Việt Nam. Được biết, em bé có tên là Park Huyn Min, 1 tuổi, là con trai của gia đình Việt - Hàn với chồng là người Hàn Quốc, vợ là người Việt Nam. Hiện tại cậu bé đang sinh sống tại xứ sở kim chi. Mẹ em bé từng chia sẻ, Huyn Min vẫn bú mẹ và lười ăn dặm, nhưng con "trộm vía" vì được bú hoàn toàn sữa mẹ và ngủ khỏe nên ngoan ngoãn. Nhiều người cũng hỏi han về bí quyết nuôi con nhưng chị cho biết mình thật sự không có bí quyết nào cả. Trước đây, bố mẹ bé Huyn Min biết tin đội tuyển U23 Việt Nam tập huấn tại thành phố Tongyeong nên đã đưa con đến theo dõi buổi tập của thầy trò HLV Park Hang-seo. Vì quá bụ bẫm, đáng yêu nên cậu bé này đã được nhiều cầu thủ bế và chụp ảnh khoe lên MXH. Các cầu thủ còn truyền tay nhau bế ẵm cậu bé nổi tiếng mạng xã hội với vẻ mặt đầy thích thú. Huyn Min cũng rất may mắn được chụp ảnh cùng HLV Park Hang-seo mặc dù lúc đó chỉ mới 5 tháng tuổi. Được biết, hình ảnh vết khẩu trang cháy nắng trên mặt nhiều đứa trẻ xuất hiện trên MXH gần đây chỉ là dùng app chụp hình mà thôi. Và Huyn Min chính là một trong những nhân vật nhí gây ấn tượng nhất với trào lưu này. Mời quý độc giả đón xem thêm video Gặp Lý Tiểu Long phiên bản nhí ở Nhật Bản - Nguồn: VTC NOW