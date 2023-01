Cháy khách sạn 8 tầng ở thành phố Phan Thiết

Nghe thông báo có cháy, khách đang lưu trú ở khách sạn liền kề cũng vội vã chạy ra ngoài.

Khói đen bốc lên ngùn ngụt từ tầng 8 của khách sạn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Thuận đã điều động 4 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát triển khai tiếp cận vào bên trong khách sạn và xịt nước từ các tầng dưới lên. Một nhóm cảnh sát tiếp cận hiện trường từ khách sạn liền kề, đồng thời phun nước trực tiếp vào vị trí cháy.

Cảnh sát triển khai lực lượng, phương tiện khống chế đám cháy.

Do vị trí cháy nằm ngay tuyến đường đông phương tiện lưu thông nên Công an thành phố Phan Thiết và Công an phường Phú Thủy đã triển khai lực lượng để điều tiết giao thông và bảo đảm an toàn khu vực chữa cháy.

Đến 11h cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều vật dụng tại tầng 8 của khách sạn. Rất may, không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

