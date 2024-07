Cháy chung cư tầng 29 do người dân đun nước trên sofa rồi bỏ quên

Ngày 16/7, Công an quận Tây Hồ , TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa dập tắt đám cháy xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào hồi 18h09 ngày 15/7, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ người dân xảy ra cháy tại tầng 29 chung cư Lạc Hồng, Khu đô thị Nam Thăng Long. Sau đó, đơn vị đã báo cáo Trung tâm thông tin chỉ huy của Công an thành phố Hà Nội điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Ngay lập tức, trung tâm thông tin chỉ huy chữa cháy đã thành lập Tổ trinh sát gồm 3 đồng chí cùng các trang thiết bị đi thang bộ lên tầng 29 để khống chế đám cháy. Các chiến sĩ còn lại mang theo bình thở, thiết bị phá dỡ để tiếp cận hiện trường, tiến hành chữa cháy. Bước đầu xác định nguyên nhân do người dân do sơ suất bất cẩn đun nước trên bộ bàn ghế sofa, sau đó để quên đi ra ngoài không tắt.

Qua vụ việc, Công an quận Tây Hồ khuyến cáo đến toàn thể người dân trên địa bàn phải quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt. Khi sử dụng các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt phải luôn luôn có người trông coi và khi ra khỏi nhà phải tắt hết các thiết bị điện, để ngăn ngừa các yếu tố hình thành sự cháy , đảm bảo an toàn PCCC cho mọi người.