Chạy bộ gây tai nạn còn ăn vạ đòi tiền: “Công an giữ xe là không đúng"

(Kiến Thức) - Liên quan tới vụ việc người đàn ông chạy bộ qua đường gây tai nạn, người đàn ông ăn vạ đòi tiền, luật sư Trần Thu Nam cho rằng, sau khi xảy ra sự việc cơ quan Công an giữ xe là không đúng.

Trước đó, Báo điện tử Kiến Thức có phản ánh về việc anh M.X.V. (SN 1989, trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đang trên đường đi sân bay Nội Bài, Hà Nội khi đi đến khu vực đường Võ Nguyên Giáp hướng về cầu Nhật Tân thì bất ngờ va chạm với một người đàn ông đang chạy ngang qua đường có biểu hiện say rượu. Sau đó, anh V. xuống xem tình hình thế nào rồi dìu người đàn ông này vào làn đường giữa để ngồi.

Sau đó, người đàn ông này nằm ra chắn đầu xe ô tô của anh V. ăn vạ và không cho anh V. đi. Rồi người đàn ông này bảo với anh V. gọi Công an để giải quyết. Lúc này anh V. đã gọi cho Công an huyện Đông An xuống giải quyết vụ việc.

Video: Chạy bộ qua đường gây tai nạn, người đàn ông ăn vạ đòi tiền