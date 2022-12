Cháu bé 6 tuổi bị đánh chết: Loạt mẹ “hổ dữ” giết con

Mẹ đánh con trai 6 tuổi tử vong: Nguyễn Thanh Thi (37 tuổi, ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đã ly hôn và có 1 con trai là cháu K. 6 tuổi. Sau đó, Thi kết hôn với người đàn ông khác ở huyện Quốc Oai (Hà Nội). Thi gửi đơn lên tòa đòi quyền nuôi dưỡng cháu K. và đến tháng 8/2022, cháu bé về ở cùng mẹ tại huyện Quốc Oai. Vì cho rằng con trai không nghe lời, lười học nên người mẹ nhiều lần dùng gậy tre, móc phơi quần áo, ống nhựa… đánh vào người, chân tay và mông cháu bé. Vừa qua, do cháu bé hay tè dầm nên Thi bực tức và lấy muôi múc canh bằng kim loại đánh vào đầu con trai dẫn đến tử vong. Ngày 11/12, Công an Hà Nội cho biết đang tạm giữ Thi để điều tra về hành vi giết người. Mẹ trầm cảm sát hại 2 con ruột: Sáng 27/9, người mẹ của Trương Thị Tố Quyên (SN 2000, ngụ xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) về nhà thì phát hiện hai cháu T.H.Đ.A (SN 2019) và T.H.Đ.M (SN 2021) nằm bất tỉnh trong phòng ngủ. Còn Quyên đang có hành vi tự tử trong nhà tắm. Ngay sau đó gia đình cứu kịp Quyên, đưa hai bé đi cấp cứu nhưng cháu T.H.Đ.A không qua khỏi. Qua làm việc ban đầu, Quyên khai nhận đã dùng khăn vải bịt đường thở của hai con. Người thân cho hay, Từ năm 2019 đến nay Quyên có dấu hiệu bệnh trầm cảm. Mẹ giết con rồi tự tử trong phòng trọ: Ngày 5/2, một số người dân ở hẻm đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM phát hiện chị C. tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọ. Khi vào trong, mọi người phát hiện thêm thi thể cháu bé 7 tháng tuổi (con gái chị C.) trong máy giặt. Sự việc được báo cho công an. Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, công an xác định chị C. có biểu hiện trầm cảm. Chị C. từng có hành động tự tử trước khi xảy ra vụ việc trên. Mẹ sát hại con 2 tuổi rồi tự tử trong khu điều trị COVID-19: Tối 30/3, bác sĩ kíp trực tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh, Hải Dương báo cáo có bệnh nhân tự tử và chết. Nữ bệnh nhân là V.T.N.B. (43 tuổi) cùng con trai 2 tuổi tử vong trong một căn phòng. Trích xuất camera cho thấy, khoảng 17h20 cùng ngày, người phụ nữ này bế con cứ đi ra đi vào. Phòng bên cạnh có bệnh nhân mới ra viện không còn ai nên người này đã bế con vào trong phòng đó và không thấy ra. Khoảng hơn 18h, người nhà mang hoa quả đến nhưng gọi điện không được nên cùng kíp trực đi tìm khắp phòng không thấy. Kiểm tra căn phòng trên thì thấy chốt cửa không vào được. Khi phá cửa thì phát hiện 2 mẹ con nằm dưới nền nhà nhưng đã tử vong. Sát hại con 2 tháng tuổi trong ngày Tết: Khoảng 6h10 sáng 5/2 (mùng 5 Tết), người thân phát hiện bé trai 2 tháng tuổi tử vong tại nhà ở xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trên người có nhiều vết thương. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định chị L.T.H. (SN 1983, trú xóm 11, xã Hương Giang) là mẹ của bé trai, đã dùng dao sát hại con mình. Theo một lãnh đạo Công an huyện Hương Khê, người mẹ bị trầm cảm sau sinh nên đã dùng dao sát hại con. (Ảnh minh hoạ) Mẹ sát hại con ruột mới 3 tuổi: Đỗ Thị Yến Nhi (ngụ xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) có chồng là anh Nguyễn H.Th. Cả hai có con chung là cháu Nguyễn H.Kh. (3 tuổi). Do mâu thuẫn vợ chồng nên Nhi mang cháu Kh. về nhà mẹ ruột ở xã Giao Long. Đến trưa ngày 31/3/2021, Nhi dùng khăn tắm siết chặt cổ con mình đến chết khi đang tắm cho cháu. Sau khi cháu tử vong, Nhi bế con đặt lên võng trước cửa nhà rồi la lên “con tôi chết rồi.” Mẹ đẻ sinh năm 2000 sát hại con gái 4 tháng tuổi ở Bắc Kạn: Chiều 22/1 tại thôn Khau Phảng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm xảy ra vụ mẹ đẻ sát hại con ruột chưa đầy 4 tháng tuổi. Nghi phạm sát hại bé Đặng Ngọc Lê, dân tộc Dao, sinh tháng 9/2020 là Hoàng Thị Đào (SN 2000, mẹ đẻ). Theo chính quyền địa phương, Đào vốn không được nhanh nhẹn như người bình thường. Nghi phạm này là người huyện Ba Bể về làm dâu tại địa phương. Qua đấu tranh khai thác, Hoàng Thị Đào đã bước đầu thừa nhận hành vi của mình. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

