Chân dung trùm giang hồ Hùng "sida” cầm đầu đường dây buôn gỗ lậu

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai mới đây đã bắt giữ đối tượng truy nã Trần Thanh Thuận (SN 1985, trú tại xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) về hành vi “Vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng”. Thuận là lái xe vận chuyển hơn 111m3 gỗ các loại trái phép ở huyện Ia Grai, Gia Lai trong đường dây do Nguyễn Mạnh Hùng (thường gọi là Hùng “si đa”, SN 1984, TP Pleiku) cầm đầu. (Ảnh đối tượng Trần Thanh Thuận) Liên quan vụ án “Vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng” tại xã Ia Chía, ngày 21/5/2020, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm, phạt tù Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng “sida” 4 năm 6 tháng, 9 đối tượng liên quan từ 2 đến hơn 5 năm tù giam về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”, với khối lượng gỗ thu giữ hơn 111m3 (nhóm 1 đến nhóm 5). Theo cáo trạng vụ án, các xe gỗ từ xã Ia Dal, xã Ia Tơi (huyện Ia H'Drai, Kon Tum) muốn về tỉnh Gia Lai phải đi qua chốt kiểm soát đường bộ Sê San 4. Chốt này nằm trên trục đường độc đạo và có lực lượng công an, bộ đội biên phòng, kiểm lâm, dân quân… chốt giữ, có trạm barie, kiểm soát nghiêm ngặt. Khoảng 1h30 ngày 6/10/2016, đoàn xe ô tô chở gỗ do Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Hữu Thuộc và Nguyễn Mạnh Tuấn đứng "đằng sau", đi từ Kon Tum qua chốt gác Sê San 4 về Gia Lai. Khi đến địa phận làng Kom Ngó, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai, các đối tượng bị lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Ia Chía và Ia O của tỉnh Gia Lai kiểm tra, bắt giữ. Xin các lực lượng bất thành, Hùng đã chỉ đạo lái xe dùng xà beng, búa để đục số khung, số máy, tháo biển số của các xe ô tô, sau đó bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã bắt giữ lại các phương tiện, cùng tang vật 111m3 gỗ trái phép. Năm 2019, Hùng “sida” bị Bộ Công an bắt giữ về hành vi tổ chức đánh bạc, đối tượng này đã khai chính mình là người mua gỗ trái phép ở khu vực biên giới và chỉ đạo vụ cướp gỗ này. Từ thông tin trên, Ban Nội chính Trung ương đã có văn bản chỉ đạo cơ quan điều tra thêm. Đáng chú ý, Hùng "sida" cũng là đối tượng cầm đầu sòng bạc tại khu vực vườn điều (thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) đã bị Bộ Công an bắt ngày 31/3/2019. Ngày 27/11/2020, trong phiên toà xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Hùng “si đa” 6 năm tù giam về tội "Tổ chức đánh bạc". Cũng về tội "Tổ chức đánh bạc", TAND tỉnh Gia Lai xử 20 bị cáo liên quan nhận mức án từ 24 tháng đến 5 năm 6 tháng tù giam. Cùng với đó, 85 bị cáo bị xét xử về tội "Đánh bạc", TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt từ án treo đến các mức án phạt tù từ 8 tháng đến 4 năm tù giam. Hồ sơ vụ án tổ chức đánh bạc cho thấy, cuối tháng 2/2019, Nguyễn Mạnh Hùng cùng Bùi Viết Khánh (SN 1978, trú tại tổ 01, phường Ia Kring, TP.Pleiku) bàn bạc, thống nhất mở xới bạc cho các con bạc sát phạt ăn thua bằng tiền dưới hình thức chơi xóc đĩa tại khu vực vườn điều thuộc thôn 76 (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, Gia Lai). Hùng là người bỏ tiền ra mua trang thiết bị phục vụ sới bạc, như bạt, thảm, bóng đèn, bình ắc quy, dây điện, bài tú lơ khơ 52 lá và giao cho Khánh trực tiếp quản lý, điều hành sới bạc, lợi nhuận chia cho Khánh 20%. Sau khi được Hùng giao quản lý, điều hành sới bạc, Khánh tìm và thuê nhiều đồng bọn khác để giúp sức với vai trò làm “hồ lì”, “bảo vệ”, “cảnh giới” và “quản lý đầu xe và trả tiền xe trong quá trình tổ chức sới bạc”. Đồng thời, đưa đón con bạc đến đánh bạc để được sòng bạc trả tiền xe. Hàng ngày, các con bạc sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền từ 100.000 đồng trở lên với 86 con bạc khác. Bắt đầu từ 22h đến 1h sáng ngày hôm sau. Sau quá trình trinh sát, đến 1h30 ngày 31/3/2019, khi đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc sát phạt với nhau tại khu vườn điều thuộc thôn 76 (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) thì nhóm đối tượng này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt quả tang cùng tang vật là 253.150.000 đồng, 63 xe ô tô các loại,… Từ khi tổ chức đánh bạc đến khi bị bắt, nhóm tổ chức đánh bạc đã thu lợi bất chính với số tiền là 207.000.000 đồng. Hùng "Sida" là giang hồ khét tiếng ở khu vực Tây Nguyên. Năm 2018, Hùng gây ra tai tiếng về việc tham gia đánh bạc lưu động, đến 2019, Hùng lập sòng bạc tụ tập các đàn em thân tín mở các tụ điểm để đánh bạc. Vụ đánh bạc trên khiến quá khứ phạm tội của Hùng "Si đa" bị lật tẩy. Từ những tài liệu của Gia Lai, Bộ Công an đề nghị điều tra thông tin Hùng “Sida” là chủ mưu trong vụ vận chuyển 5 xe gỗ lậu ở huyện Ia Grai (Gia Lai) ngày 6/10/2016, vụ này từng được khởi tố nhưng không tìm ra kẻ cầm đầu, chỉ xử lý một số người liên quan. >>> Mời độc giả xem thêm video Chân dung giang hồ Thảo “lụi” vừa bị bắt: “Đường Nhuệ” Phan Thiết?

