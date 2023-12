Chân dung Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc được thăng cấp hàm Thượng tướng

Sáng 12/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng Công an nhân dân cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc. Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và ngành Công an. Ông Ngọc được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và đơn vị trực tiếp chiến đấu; được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong ngành Công an. Đây cũng là cán bộ luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng lực lượng Công an, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chủ tịch nước nhấn mạnh dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc luôn kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững bản lĩnh, phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, người cán bộ Công an nhân dân; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Người đứng đầu Nhà nước cho rằng việc được đón nhận cấp bậc hàm Thượng tướng trước hết là sự nỗ lực phấn đấu của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, đồng thời, cũng là thành tích của toàn lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội những năm qua. Chủ tịch nước kỳ vọng Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc luôn giữ vững bản lĩnh của người đảng viên, của vị tướng lĩnh trong Công an nhân dân; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê ở Hưng Yên. Ông là thạc sĩ Luật và có thời gian dài công tác, gắn bó với ngành Công an, trải qua nhiều chức vụ khác nhau trong ngành. Ông Ngọc từng là Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC67) Công an thành phố Hà Nội. Năm 2012, ông là Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội, sau đó trở thành Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, kiêm Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Cuối năm 2016, ông Ngọc giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, sau đó ông kiêm thêm chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng. Đến tháng 8/2018, ông Ngọc là Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an. Một năm sau, ông trở thành Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2021, ông Ngọc được thăng quân hàm Trung tướng và được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. >>> Xem thêm video: Thăng hàm Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Bộ Công an. Nguồn: ĐTHĐT.

