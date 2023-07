Chân dung tân Giám đốc Trung tâm DLQG về dân cư Nguyễn Thành Vĩnh

Chiều 6/7, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng - cục trưởng Cục C06 - đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư - giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng cho biết, Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh trưởng thành từ lực lượng cảnh sát quản lý hành chính, tham gia từ những ngày đầu thành lập Trung tâm. Ông Vĩnh đã cùng Ban Giám đốc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo cục, lãnh đạo Bộ Công an giao. Đặc biệt, Thượng tá Vĩnh đã tham mưu triển khai có hiệu quả đề án 06 của Chính phủ. Bên cạnh ghi nhận những thành tích đã đạt được, Cục trưởng C06 đề nghị tân Giám đốc Trung tâm cần tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết đề án 06 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2023, tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý hành chính 6 tháng đầu năm của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, chỉ đạo kiện toàn tổ chức Đảng tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Báo cáo bố trí nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ tại trung tâm. Triển khai thực hiện đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia, dự án cấp căn cước công dân cho nước bạn Lào... Phát biểu tại lễ trao quyết định, Tân Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh cho biết, Trung tâm đang thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó vận hành 3 hệ thống dân cư, căn cước, định danh. Theo đó, thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh hứa sẽ cùng tập thể cán bộ chiến sĩ của Trung tâm tập trung tham mưu, triển khai có hiệu quả Đề án số 06; làm tốt các nhiệm vụ nêu trên. Bên cạnh đó, tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, kiểm tra hệ thống thường xuyên, đảm bảo an ninh an toàn. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Nguồn: THND.

Chiều 6/7, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng - cục trưởng Cục C06 - đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư - giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng cho biết, Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh trưởng thành từ lực lượng cảnh sát quản lý hành chính, tham gia từ những ngày đầu thành lập Trung tâm. Ông Vĩnh đã cùng Ban Giám đốc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo cục, lãnh đạo Bộ Công an giao. Đặc biệt, Thượng tá Vĩnh đã tham mưu triển khai có hiệu quả đề án 06 của Chính phủ. Bên cạnh ghi nhận những thành tích đã đạt được, Cục trưởng C06 đề nghị tân Giám đốc Trung tâm cần tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết đề án 06 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2023, tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý hành chính 6 tháng đầu năm của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, chỉ đạo kiện toàn tổ chức Đảng tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Báo cáo bố trí nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ tại trung tâm. Triển khai thực hiện đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia, dự án cấp căn cước công dân cho nước bạn Lào... Phát biểu tại lễ trao quyết định, Tân Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh cho biết, Trung tâm đang thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó vận hành 3 hệ thống dân cư, căn cước, định danh. Theo đó, thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh hứa sẽ cùng tập thể cán bộ chiến sĩ của Trung tâm tập trung tham mưu, triển khai có hiệu quả Đề án số 06; làm tốt các nhiệm vụ nêu trên. Bên cạnh đó, tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, kiểm tra hệ thống thường xuyên, đảm bảo an ninh an toàn. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Nguồn: THND.