Chân dung nữ quái 9X cầm đầu dây buôn ma túy ở nghĩa địa Biên Hòa

Đối tượng Lương Thị Bích Chi.

Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ 100 tép heroin, 2 gói bột màu trắng nghi ma túy, cùng nhiều hung khí như mã tấu, dao lê...



Mới đây, Đội Cảnh sát điều tra- Công an TP Biên Hòa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động (thuộc Bộ Công an) đã bất ngờ kiểm tra 4 căn nhà nằm gần khu nghĩa địa thuộc tổ 20, khu phố 4, phường An Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.