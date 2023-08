Chân dung đại gia Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm đoạt 40 triệu USD

Thông tin từ Bộ Công an, cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Cao Trí (SN 1970) - Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ông Trí bị bắt ngày 15/1/2023 do có hành vi chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hành vi của ông Trí bị phát hiện khi cơ quan điều tra mở rộng vụ án tại Công ty cổ phần An Đông hay còn gọi là vụ án Vạn Thịnh Phát, phát hiện Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với Nguyễn Cao Trí. Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Trí số tiền hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bà Lan bị bắt, Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền Lan đã chuyển cho Trí. Do đó, Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ việc Lan chuyển tiền cho Trí với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền kể trên. Tại Cơ quan điều tra, Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi) được xem là đại gia có tiềm lực tài chính “khủng” khi sở hữu hệ sinh thái đa ngành, hoạt động nhiều lĩnh vực bất động sản, quán bar, trung tâm hội nghị tiệc cưới, giáo dục, tài chính... Ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi) từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group), như: Giám đốc Đầu tư tại Công ty Bến Thành Tourist (1999 - 2005), Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land). Ông Trí nắm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella (Capella Holdings), tiền thân là Công ty cổ phần đầu tư Địa ốc Bến Thành. Capella sở hữu loạt thương hiệu có tiếng ở TP HCM như Chill Skybar, Riverside Palace, Claris Palace, Capella Park View, Capella Gallery Hall… Capella Holdings kinh doanh bất động sản với The One Saigon, dự án có vị trí kim cương ngay giữa trung tâm tài chính quận 1. Ông Nguyễn Cao Trí cũng là Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Doanh nghiệp bất động sản này có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, hiện là chủ đầu tư “siêu dự án” Khu đô thị Nam Đà Lạt, diện tích 3.595ha, có tổng vốn đầu tư ban đầu lên tới 25.243 tỷ đồng. Cuối năm 2021, Công tỷ Cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh đã đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên mức 30.291,6 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Nguyễn Cao Trí còn là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex - mã chứng khoán: KHA) từ ngày 30/6/2017. Công ty này hoạt động trong các lĩnh vực như đầu tư bất động sản, văn phòng cho thuê, quản lý vận hành cao ốc, giáo dục mầm non và đầu tư tài chính. Khahomex triển khai nhiều dự án ở khu vực Bến Vân Đồn, quận 4, TP HCM như Chung cư Khánh Hội 1-2-3; hợp tác với Novaland làm dự án Căn hộ cao cấp ICON 56, làm nhà hàng tiệc cưới Riverside Palace... Trong lĩnh vực giáo dục, ông Nguyễn Cao Trí được nhắc tới với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang (VLG) - chủ sở hữu Trường Đại học Văn Lang. Tuy nhiên, hiện nay Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang đã thay đổi từ ông Trí sang bà Bùi Thị Vân Anh. Ông Trí cũng đầu tư vào lĩnh vực tài chính ngân hàng khi tham gia vào HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, Mã: SGB). Tháng 6/2021, ông Trí đã mua vào 579.199 cổ phiếu SGB, tương đương 0,19% vốn điều lệ ngân hàng này. Đầu năm 2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự hội đồng quản trị. Theo đó, ông Nguyễn Cao Trí - thành viên Hội đồng quản trị Saigonbank nhiệm kỳ 2019-2024 - đương nhiên mất tư cách, không còn là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng này kể từ ngày 19/1 theo quy định tại Điều 35 Luật các Tổ chức tín dụng… Liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, ngoài ông Nguyễn Cao Trí, hàng chục bị can đã bị khởi tố, bắt giam. Bà Trương Mỹ Lan bị Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ngày 8/10/2022 để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị khởi tố còn có các bị can Trương Huệ Vân - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng - Trợ lý tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngày 19/12/2022, đại tá Vũ Như Hà - Phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) cho biết, tính đến thời điểm đó, Bộ Công an đã khởi tố 27 bị can để điều tra hai vụ án liên quan sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do tiến trình điều tra vẫn đang diễn ra, do đó đại tá Hà thông tin chưa thể công bố danh tính và tội danh của các bị can bị khởi tố. >>> Mời độc giả xem thêm video Chân dung nữ đại tá “rởm” lấy sổ tiết kiệm 200 tỷ “ảo” để lừa đảo

