Chân dung các tân Chủ tịch tỉnh vừa được bổ nhiệm

Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Nam ngày 6/10 đã bầu ông Trương Quốc Huy, Phó bí thư Tỉnh ủy, làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021. thay ông Nguyễn Xuân Đông nghỉ hưu. Ông Trương Quốc Huy 50 tuổi, quê Nam Định; là thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai; Tổng Giám đốc, ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn; Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; Bí thư Huyện ủy Duy Tiên. Ngày 2/10, HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để bầu cử, miễn nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo của UBND tỉnh. Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương - đã được các đại biểu thống nhất bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh thay ông Trần Thanh Liêm. Ông Nguyễn Hoàng Thao từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47), Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Phó giám đốc Công an Bình Dương. Ông là ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kì 2015-2020, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bình Dương. Ngày 2/10, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 18 nhằm kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Trần Huy Tuấn sinh ngày 28/8/1974; quê quán ở xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Ông là người dân tộc Tày; có trình độ: Kỹ sư thủy lợi, cử nhân kinh tế chính trị; thạc sỹ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 15/9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khoá XII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 20. HĐND tỉnh đã bầu ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ông Đặng Văn Minh sinh năm 1966 ở xã Phổ An (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) có trình độ Cử nhân Luật kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở GTVT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ngày 3/9, tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Cà Mau khoá IX, ông Lê Quân được bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020, với số phiếu 49/50. Ông Lê Quân quê Quảng Ngãi, là Đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Năm 2018, ông được công nhận là Giáo sư kinh tế. Ông Lê Quân từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trong ngành giáo dục. Năm 2014, là Phó giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trước đó, ngày 29/8, ông Lê Quân được Ban bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020. Vào tháng 7/2020, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Đỗ Thanh Bình quê tỉnh Cà Mau. Ông Bình từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

