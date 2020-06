Tin nóng ngày 29/6: Karaoke múa thoát y với giá 500.000đ mỗi lần

1. Bác tin cháy kho đạn ở Thái Nguyên: Liên quan đến vụ cháy xảy ra vào đêm 28/6 tại kho K602 trên địa bàn xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng đây là vụ cháy kho đạn của quân đội. Bác thông tin trên, lãnh đạo UBND thị xã Phổ Yên cho rằng K602 là tên đơn vị quân đội, không phải kho hàng hoặc kho đạn. Qua xác định, diện tích cháy là thảm thực bì và cây keo trên 1ha, không có thiệt hại về người. 2. Thu giữ hàng chục dao, rựa từ hai nhóm chém nhau: Rạng sáng 29/6, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã triệu tập, bắt nhóm thanh niên chém nhau trên phố vào tối 28/6 tại đoạn đường Ama Khê - Ama Sa (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Hai nhóm với khoảng 50 thanh niên đã quyết lao vào nhau với nhiều vũ khí như dao rựa, bom xăng... Ngay sau đó, công an đã có mặt và triển khai đồng loạt các biện pháp để ngăn chặn vụ việc, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 2 ôtô, 12 cây rựa, 1 dao, 7 chai thủy tinh chai xăng... 3. Bắt trùm xã hội đen Hùng “đém”:Sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An bắt Nguyễn Văn Hùng (SN 1967, Hà Huy Tập, TP Vinh) cùng đồng phạm về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy". Công an thu giữ 1 kg ma túy đá; 1 bánh heroin, 2.000 viên ma túy tổng hợp, 1 ôtô mang BKS 37A-354.17. Khám nhà, thu giữ thêm nhiều súng đạn. Nguyễn Văn Hùng (thường gọi là Hùng "đém", là một ông trùm xã hội đen tại TP Vinh, nghiện ma túy, có 7 tiền án, tiền sự về tội ma túy… 4. Cẩu bia mộ, tài xế chết cháy vì vướng dây điện: Khoảng 11h30 phút hôm nay, khi đang cẩu bia mộ trên thùng xe xuống đất tại Nghi Lộc, Nghệ An, tài xế L.X.L. (SN 1987, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đã vướng vào đường dây điện cao thế của trạm biến áp gây ra hiện tượng phóng điện, chập cháy. Do xe bén lửa cháy quá nhanh nên khi đám cháy được khống chế xe cẩu và tài xế đã bị cháy. 5. Karaoke múa thoát y với giá 500.000đ mỗi lần: Công an Đồng Nai kiểm tra quán karaoke Ngọc Châu tại ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, phát hiện 3 phòng đang có 15 khách nam hát với nhiều nữ tiếp viên ăn mặc hở hang. Trong đó có 6 nữ tiếp viên… không mặc quần áo. Để tiếp viên múa thoát y, giá tiền "bo" khách phải trả cho các tiếp viên mỗi lần… múa thoát y thấp nhất là 500.000 đồng/tiếp viên. 6. Lộ mặt tên “dê xồm” trẻ em trong thang máy: Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) hôm nay, 29/6 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Dương Thế H. để làm rõ hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Ông H. chính là đối tượng đã có những hành động đụng chạm vào bộ phận sinh dục của một bé trai khi đi chung thang máy, vào khoảng 21h ngày 17/6, tại chung cư thuộc phường Vĩnh Tuy.







