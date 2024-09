Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn ngập úng, ô tô ùn ứ kéo dài

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đến khoảng 9h sáng 15/9, đoạn đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khu vực qua địa bàn xã Văn Bình (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) vẫn trong tình trạng ngập úng. Đoạn đường ngập úng kéo dài gần 200m, ở cả 2 hướng về Hà Nam và trung tâm TP Hà Nội.



Thông tin với báo chí, đại diện Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, cho biết xe cộ có thể lưu thông qua tuyến cao tốc này, nhưng do đường vẫn còn ngập nước, các phương tiện lưu thông đông với tốc độ chậm dẫn đến ùn ứ tại địa bàn huyện Thường Tín.

Căn cứ tình hình thực tế, đơn vị quản lý vận hành đã phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết cho các xe gầm thấp di chuyển ở làn số 1 với tốc độ chậm để đảm bảo an toàn.

Ô tô ùn ứ hướng do đoạn đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn ngập úng.

Thời điểm PV ghi nhận, tại các làn sát đường gom của cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nước ngập sâu hơn so với làn đường sát dải phân cách giữa, từ 50cm - 1m. Một số tài xế ô tô cố di chuyển theo đường gom này, dẫn đến việc xe bị chết máy phải "bơi" qua đường.

Hiện tại, trạm bơm tại xã Văn Bình (huyện Thường Tín) vẫn chạy tối đa công suất để tiêu thoát nước cho đường cao tốc.

Mời độc giả xem video: Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn ngập úng, ô tô ùn ứ kéo dài trong sáng 15/9.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, gây mưa lớn kéo dài, từ ngày 9/9, trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn từ Km191+200-Km191+600 xảy ra tình trạng ngập nước, mực nước ở khu vực dâng cao, phương tiện di chuyển chậm trên làn số 1 và làn số 2. Mực nước những ngày sau đó tiếp tục dâng cao khoảng 30cm-1m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và mất an toàn cho kết cấu hạ tầng tuyến cao tốc.

Trong thời gian cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ngập úng, Cục CSGT khuyến cáo các phương tiện đi về các tỉnh phía nam có thể lưu thông vào QL1A (nút giao Thường Tín) hoặc QL5B đi ra nút giao Liêm Tuyền (Hà Nam).

Cục CSGT cũng đề nghị Công an các huyện Thường Tín, Thanh Trì, Phú Xuyên phối hợp phân luồng các điểm ra cao tốc theo cả chiều Cầu Giẽ về Hà Nội và ngược lại.