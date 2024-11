Cao Bằng: Thi trượt, lên facebook tìm mua giấy phép lái xe máy giả

Ngày 21/11, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an huyện Bảo Lâm gần đây đã phát hiện và xử lý 2 trường hợp đặt mua giấy phép lái xe giả qua mạng xã hội. Cụ thể, ngày 18/11/2024, Tổ công tác Công an huyện Bảo Lâm phát hiện chị Đ.T.D, sinh năm 1993, trú tại xã Vĩnh Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng, tàng trữ 1 bộ hồ sơ giấy phép lái xe máy để trống thông tin cá nhân và 1 giấy phép lái xe máy hạng A1 nghi là giả.

Hình ảnh giấy phép lái xe giả.

Chị D. khai nhận do bản thân trước đó thi trượt sát hạch lái xe máy nên đã lên mạng xã hội facebook tìm kiếm, đặt mua giấy phép lái xe máy giả với giá 1.200.000 đồng. Cùng hành vi tương tự, trước đó ngày 7/11/2024 Công an huyện cũng đã phát hiện, ngăn chặn 1 trường hợp đặt mua giấy phép lái xe máy giả qua mạng xã hội facebook.

Hiện nay, lực lượng chức năng đang tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nghiệm trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không mua bán, sử dụng các loại giấy tờ giả.