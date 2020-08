Nhồi ma tuý trong bí ngô: Điểm chiêu trò tinh vi của con buôn

Giấu ma túy vào quả bí ngô: Rạng sáng 15/8, tại trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Gia Lộc kiểm tra ôtô do Nguyễn Tiến Dũng (28 tuổi) lái. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe ôtô còn có Trần Văn Ba (28 tuổi) cùng với 3 quả bí ngô có nhiều dấu hiệu bất thường. Khi kiểm tra 3 quả bí ngô này, các trinh sát phát hiện bên trong ruột có cất giấu tổng cộng 3kg ma túy loại tổng hợp. Tiếp tục kiểm tra xe ôtô do Nguyễn Văn Phong đang sử dụng, cơ quan công an phát hiện nghi phạm này đang tàng trữ 6 gói ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng 100gam. Giấu ma túy trong đồ chơi: Tháng 7/2019, qua soi chiếu hành lý nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan phát hiện nhiều gói tinh thể màu trắng cất giấu trong lô đồ chơi xếp hình, được vận chuyển bằng xe buýt từ Campuchia sang VN. Kết quả thử nhanh cho thấy đây là ma túy tổng hợp MDMA (còn gọi là thuốc lắc), tổng cộng khoảng 8 kg. Chi cục Hải quan phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hàng Quốc Khánh (38 tuổi, ngụ TP HCM); sau đó tiếp tục phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh mở rộng điều tra. Ma túy được "cất giấu" tinh vi trong quà biếu tặng: Trong hai ngày 25 và 26/6/2019, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy- Cục Hải quan TP.HCM chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, Đội 6-Cục Điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan và Phòng PC04-Công an TPHCM kiểm tra 7 bưu kiện nhập khẩu. 7 bưu kiện này được gửi từ Pháp, Đức, Thái Lan về TPHCM thông qua dịch vụ bưu chính quốc tế và chuyển phát nhanh, núp bóng dưới dạng quà biếu cá nhân phi mậu dịch. Các đối tượng trong đường dây ma túy quốc tế đã sử dụng thủ đoạn gửi hàng ghi tên người nhận và địa chỉ không có thật trên vận đơn và bưu kiện hòng qua mắt lực lượng chức năng. Ma túy giấu trong loa kẹo kéo: Ngày 12/4, tại ngã ba Huỳnh Mẫn Đạt - Võ Văn Kiệt, Q.5, TP HCM, Đội CSGT Công an Q.5 qua camera giám sát trật tự giao thông phát hiện 3 chiếc ô tô, gồm: ô tô 7 chỗ BS 51A-432.83 do Yeh Ching Wei điều khiển chở Chiang Wei Chih, ô tô tải BS 51C-570.67 và ô tô tải BS 60C-462.24 đang đậu đỗ sai quy định (hai xe tải đấu đuôi vào nhau để sang hàng hóa). Qua kiểm tra, phát hiện trong thùng xe tải 60C-462.24 có 60 thùng các tông, mỗi thùng có 1 loa kéo tay màu đen hiệu Temeisheng, trong đó có 1 loa chèn giấu bên trong 10 gói ni lông màu xanh dạng túi trà có chữ Guanyinwang, và trong 59 loa còn lại mỗi loa có 10 gói ni lông màu vàng dạng túi trà có in chữ Daguanyin bên trong đều chứa tinh thể là ma túy ở thể rắn, tổng khối lượng là 606,02 kg. Thuê xe tang lễ, giấu ma túy trong tiểu đựng hài cốt: Ngày 13/2, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt Quàng Văn Tiến (23 tuổi) và Quàng Thị In (52 tuổi, cùng trú tỉnh Điện Biên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Lương Văn Thành (18 tuổi, tỉnh Điện Biên) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Khoảng 14h ngày 2/2, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế huy động nhiều lực lượng đã bắt Quàng Văn Tiến và Lường Văn Thành tại đường Lê Lợi. Công an phát hiện trên chiếc xe phục vụ tang lễ, Tiến và Thành giấu 70 gói ma túy với 14.000 viên hồng phiến trong các tiểu sành dùng đựng hài cốt. >>> Xem thêm video: Chiêu thức cất giấu ma túy của tội phạm. Nguồn: VTC 1.

