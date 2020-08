Chủ tịch TP tử vong và những chuyện buồn về quan chức ở Yên Bái

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc Chủ tịch UBND TP Yên Bái Hoàng Xuân Đán đột tử khi đến cơ quan làm việc, tối 15/8, các cơ quan chức năng TP Yên Bái và gia đình ông Đán thông tin, ông Hoàng Xuân Đán, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Yên Bái do mắc bệnh hiểm nghèo, đã tử vong hồi 13 giờ 5 phút, ngày 15/8. Trao đổi với báo chí, Chánh Văn phòng Cấp uỷ và Chính quyền TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) Nguyễn Hoàng Hà cho biết, nguyên nhân Chủ tịch UBND TP Yên Bái Hoàng Xuân Đán đã tử vong là do nhồi máu cơ tim dẫn tới đột quỵ. Sáng 15/8, ông Đán đến cơ quan làm việc, xuống xã Tuy Lộc phối hợp Bộ Công an và Hội Cựu TNXP tỉnh Yên Bái trao nhà tình nghĩa cho hộ người có công. Khoảng 13h cùng ngày, ông Đán kêu mệt và ra xe để về nhà nhưng đi được một đoạn ông Đán bị ngã và bất tỉnh. Ngay lúc đó cán bộ, nhân viên Văn phòng đã phát hiện và đưa ông Hoàng Xuân Đán đến Bệnh viên Đa khoa tỉnh Yên Bái để cấp cứu. Ảnh: Báo Nhân dân. Ông Hoàng Xuân Đán được đưa đến bệnh viên Đa khoa tỉnh Yên Bái trong tình trạng tim ngừng đập, mặc dù các bác sĩ đã tập trung cứu chữa nhưng ông đã tử vong với chẩn đoán là nhồi máu cơ tim dẫn tới đột quỵ. Ông Hoàng Xuân Đán tử vong khi mới giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Yên Bái được 4 tháng. Trước khi làm Chủ tịch UBND TP Yên Bái, ông Đán là công chức Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái, sau đó làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái (2004 - 2010). Từ năm 2012 - 2013, ông là Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Yên Bái về phòng, chống tham nhũng. Từ năm 2013 - 2019, ông là Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái. Từ năm 2019 – 4/2020, ông là Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái). Từ tháng 4/2020, ông Đám được HĐND TP Yên Bái bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Yên Bái. Sau khi ông Đán qua đời, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái cho hay, hiện công việc của TP Yên Bái sẽ giao cho các Phó Chủ tịch TP Yên Bái phụ trách. Hiện UBND TP Yên Bái còn 3 Phó Chủ tịch và công việc vẫn được duy trì ổn định. Việc Chủ tịch UBND TP Yên Bái Hoàng Xuân Đán đột tử là câu chuyện buồn nhưng không phải trường hợp duy nhất qua đời khi đang giữ chức vụ tại Yên Bái. Trước đó, vào tháng 8/2016, do bất mãn bức xúc cá nhân trong bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập Chi cục lâm nghiệp vào Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái dẫn đến Đỗ Cường Minh Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã dùng súng bắn chết ông Phạm Duy Cường, khi đó là Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái và ông Ngô Ngọc Tuấn khi đó là Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái ngay tại trụ sở Văn phòng Tỉnh uỷ Yên Bái. Sau khi gây ra vụ án trên, đối tượng Đỗ Cường Minh đã tự sát khi dùng súng bắn vào tại vùng thái dương đỉnh phải. Do, Đỗ Cường Minh là thủ phạm duy nhất đã tự sát nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái kết luận điều tra và ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. Sự việc trên gây rúng động dư luận địa phương và cả nước trong suốt thời gian đó. >>> Mời độc giả xem video Long An: Tài xế 25 tuổi đột tử khi đang lái xe tải. Nguồn: THĐT1

