"Kiếp nạn 81", cô dâu Kiên Giang bị ong đốt trước giờ rước dâu

Trong ngày trọng đại, cô dâu nào cũng mong muốn bản thân xinh đẹp, lộng lẫy, trở thành người nổi bật nhất của ngày vui. Thế nhưng, Nguyễn Anh Thư (22 tuổi, Kiên Giang) lại có chút kém may mắn khi gặp phải tình huống “khó đỡ” ngay sát ngày cưới. Mới đây, loạt ảnh rước dâu của Anh Thư được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong đó, gương mặt sưng lệch một bên, một bên mắt không thể mở to của cô là điều gây chú ý hơn cả. Anh Thư gặp phải “kiếp nạn” khó đỡ khi bị ong đốt ngay sát ngày cưới, dẫn đến tình cảnh theo chồng về dinh với gương mặt sưng vù. Cũng vì điều này mà bộ ảnh rước dâu của cô nàng trở nên “viral” trên mạng xã hội. Anh Thư cho hay, đám cưới của cô và chú rể Phạm Nguyễn Phát Đạt (24 tuổi, quê Đồng Tháp) diễn ra vào ngày 25-26/5 vừa qua. Ngày 25/5, chú rể cùng gia đình nhà trai đem lễ sang nhà gái xin dâu, mọi chuyện diễn ra vui vẻ, thuận lợi. Chiều cùng ngày, Anh Thư và mẹ đi chợ, cô không may bị ong đốt vào chân mày. Lo lắng ngày vui bị ảnh hưởng, Anh Thư buồn và khóc rất nhiều. Cô gọi cho Phát Đạt thông báo tình hình hiện tại. Chú rể lúc này đang ở nhà chuẩn bị cho lễ thành hôn, chẳng thể làm gì hơn ngoài động viên, an ủi cô dâu. “Anh bảo mình cứ yên tâm, tiến hành lễ rước dâu như bình thường. Tụi mình vẫn làm lễ cưới đúng kế hoạch, chấp nhận việc gương mặt mình có phần khác lạ”, Anh Thư nói. Anh Thư được mọi người động viên rất nhiều nên trong ngày cưới cô nàng vẫn xuất hiện với diện mạo tươi tắn, rạng rỡ. Cặp đôi làm lễ gia tiên, lên sân khấu rót rượu, sau đó Anh Thư xin phép về phòng nghỉ ngơi trước, còn Phát Đạt ở lại tiếp khách. Đám cưới xong xuôi, Phát Đạt chở vợ đi bệnh viện khám xét kỹ lưỡng. Anh Thư được chẩn đoán bị viêm giác mạc, được kê thuốc uống và bôi. Sau 5 ngày tích cực điều trị, cô nàng đã lấy lại được diện mạo bình thường.

