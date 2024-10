Cận cảnh “boong ke” đánh bạc có đường hầm bí mật dài hơn 300m

Ngày 28/10, Bộ Công an đưa tin, một “căn cứ” đánh bạc quy mô lớn với hệ thống đường hầm dài hơn 300m nhằm tránh sự truy xét của lực lượng chức năng tại nhà của Lạc Văn Lỉm (52 tuổi, trú tại thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá. Qua nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một tụ điểm đánh bạc hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi tại nhà của Lạc Văn Lỉm (SN 1972), trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi xây dựng kế hoạch tỷ mỉ, kỹ lưỡng, khoảng 17h30 ngày 27/10, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp với Phòng CSCĐ Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức triệt phá. Thời điểm trên, tổ công tác đã bắt giữ 13 nam và 19 nữ, trú tại nhiều huyện của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang và Hải Dương đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Lực lượng Công an phát hiện, thu giữ tổng số tiền trên 150 triệu đồng; 29 ĐTDĐ các loại, 2 xe ô tô cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ vào việc đánh bạc. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, đường dây đánh bạc này do đối tượng Trương Văn Thế (SN 1984), trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang trực tiếp đứng ra tổ chức đánh bạc tại nhà Lỉm. Để tránh bị phát hiện, đối tượng đã xây dựng hệ thống tường rào dây thép gai bao quanh, lối vào khu vực đánh bạc được thiết kế xây dựng các tuyến đường hầm dài trên 300m với hàng chục lớp cửa sắt kiên cố, hai bên là tường gạch bê tông chắc chắn, phía trên được gia cố bằng các thanh sắt. Tụ điểm này có hệ thống camera giám sát được kết nối đến màn hình và bố trí người theo dõi, cảnh giới để phục vụ tổ chức đánh bạc, đối phó với cơ quan chức năng. Sới bạc hoạt động từ 15h – 24h hằng ngày và được tổ chức thành nhiều canh, các con bạc vào sới phải nộp từ 200.000đ – 500.000đ tiền hồ, tiền phế và bị kiểm soát chặt chẽ, thu giữ điện thoại trước khi vào phòng bạc. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, mở rộng. >>> Xem thêm video: 4 cán bộ Sở VH-TT-DL Thái Bình bị bắt quả tang đánh bạc tại Đắk Lắk.

