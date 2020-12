Cảnh báo các chiêu thức lừa đảo qua mạng dịp cuối năm

Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, có xu hướng đan xen, kết hợp giữa nhiều hình thức khác nhau, các đối tượng bị hại đa phần thường là phụ nữ và người già trên 60 tuổi. Trường hợp cụ H (80 tuổi) sống tại Quy Nhơn bị lừa mất 800 triệu đồng là một ví dụ điển hình.

Cụ thể, đại tá Phan Sáu, Trưởng công an TP Quy Nhơn, cho biết sau khi xác minh, thu thập thông tin ban đầu, cơ quan này đã chuyển giao cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, truy xét hành tung kẻ mạo danh công an, điện thoại đe dọa và chiếm đoạt 800 triệu đồng của bà H. xảy ra hồi giữa tháng 12/2020.