Cẩn thận dính bẫy cho thuê xe tự lái dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Một xe...hàng chục người thuê Trước cơn sốt xe tự lái dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, một số đối tượng đã lợi dụng để lừa đảo khách hàng bằng cách lập nên những trang facebook cho thuê xe tự lái “ảo” để nhận tiền đặt cọc của khách. Anh Nguyễn Đăng Thảo (SN 1986, trú tại TP. Thanh Hóa) cho biết, ngày 13/1, anh liên lạc với anh Kiều Văn H… (SN 1991, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) qua facebook tên Phát Tân để thuê một chiếc xe ô tô Kia K3 BKS 30A - 774.35, thỏa thuận thuê trong 10 ngày tổng giá trị thuê 10 triệu đồng, đặt cọc trước 5 triệu đồng. “Cùng ngày, tôi đã chuyển khoản số tiền đặt cọc cho H... Tuy nhiên, thời gian vừa qua, tôi phát hiện chiếc xe BKS 30A - 774.35 được Huấn cho rất nhiều người thuê với cùng thời gian cho tôi thuê. Khi tôi liên lạc qua số điện thoại và nhắn tin để làm rõ sự việc thì H… không trả lời”, anh Thảo nói. Cũng như anh Thảo, anh Nguyễn Hoài Nam (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, anh đã chuyển số tiền đặt cọc 5 triệu đồng cho anh H… để thuê chiếc Kia Cerato đời 2016 AT BKS 30E - 081.55 trong vòng 7 ngày từ ngày 27 Tết. Tuy nhiên, cũng chiếc xe này, H… lại ký một hợp đồng khác cho anh Vương Văn Nam (trú tại huyện Thạch Thất) thuê xe từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 7 tháng Giêng. Anh Vương Văn Nam cũng đã chuyển cho H… số tiền đặt cọc 5 triệu đồng. Cẩn trọng với việc thuê xe tự lái dịp Tết Nguyên đán Anh Đặng Ngọc Hà (trú tại Hà Nội, cũng là một người bị H… lừa 8,4 triệu đồng tiền cọc xe thuê dịp Tết) cho biết, hiện có khoảng 21 nạn nhân bị H… lừa với số tiền 99.750.000 đồng đã liên hệ được với nhau để cùng làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. “Dù chưa đến ngày nhận xe nhưng trước việc Huấn làm hợp đồng cho nhiều người thuê cùng một chiếc xe vào cùng một thời điểm đã cho thấy có dấu hiệu lừa đảo. Chắc chắn số nạn nhân không dừng ở 21 người mà còn nhiều hơn nữa bởi hình thức lừa đảo rất tinh vi”, anh Hà chia sẻ thêm.

Rủi ro khi cho thuê xe tự lái

Chủ một cơ sở cho thuê xe tự lái trên đường Đê La Thành (Hà Nội) cho biết, mấy tháng nay cơ sở này gần như không còn cho thuê xe tự lái nữa mà chuyển sang cho thuê xe có lái. Hiện chỉ còn 1, 2 xe cho khách quen, tin cậy thuê tự lái.

Nguyên nhân là do thời gian trước, khi cho khách thuê xe tự lái, 1 - 2 tháng sau, công ty bất ngờ nhận được những phiếu phạt nguội từ cơ quan chức năng, có phiếu phạt lên đến cả chục triệu đồng.

“Mặc dù hợp đồng cho khách hàng thuê công ty vẫn giữ và vẫn liên hệ lại được với khách hàng, tuy nhiên họ chần chừ không trả vì lý do chưa có tiền. Do vẫn phải đăng kiểm xe định kỳ nên chúng tôi buộc phải bỏ tiền túi ra nộp phạt, đến giờ vẫn chưa thu hồi được”, vị này cho biết.

Anh Phan Ngọc Tuấn, đại diện Công ty Cho thuê xe tự lái Yến Nhi (đường Dương Đình Nghệ, TP Hà Nội) cũng cho biết, trong 5 năm hoạt động kinh doanh xe tự lái, cơ sở này gặp không ít trường hợp khách hàng thuê xe khi sử dụng bị phạt nguội. Trong đó, lỗi vi phạm nhiều nhất là chạy quá tốc độ, mức phạt từ 2,5 - 4 triệu đồng.

“Sau khi nhận phiếu phạt, chúng tôi có liên hệ với khách hàng, họ hứa quay lại trả rồi lặn mất tăm. Công ty vừa mất tiền nộp phạt vừa mất khách”, anh Tuấn nói.

Theo anh Tuấn, đó chỉ là một trong những rủi ro mà các cơ sở cho thuê xe tự lái gặp phải. Năm 2017, công ty anh cho khách hàng tên Võ Trần Minh thuê 1 xe Toyota Fortuner BKS 29A - 719.67 nhưng hết thời gian thuê không thấy anh Minh mang xe về trả. Khi công an vào cuộc điều tra, phát hiện, anh này đã mang theo chiếc xe bỏ sang Lào, đến giờ, công ty anh vẫn chưa tìm lại được chiếc Fortuner.

“Cũng có trường hợp khách thuê xe rồi mang xe đi cầm cố, công ty lại phải trình báo công an để tìm xe về. Hay khách thuê xe để chở ma túy bị công an phát hiện, khách đi xe gặp tai nạn nghiêm trọng... và xe khách thuê trở thành tang vật của vụ án nên bị cơ quan chức năng giữ để phục vụ điều tra. Phải mất hàng tháng sau công ty mới nhận lại được xe. Do bảo quản trong kho tang vật của cơ quan công an nên xe bị chuột cắn hư dây điện, hỏng hóc nhiều chỗ, công ty vừa bị gián đoạn kinh doanh, lại phải chịu chi phí sửa chữa xe, thiệt hại hàng chục triệu đồng”, anh Tuấn chia sẻ thêm.

Cũng bởi vì nhiều rủi ro nên một số cơ sở kinh doanh xe tự lái đã phải đóng cửa hoặc chuyển đổi sang hình thức kinh doanh xe có lái như công ty cho thuê xe tự lái tại đường Đê La Thành ở phía trên hay công ty H.M (Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy), công ty M.Đ (Hồ Tùng Mậu).

Dịch vụ cho thuê xe tự lái đang ngày càng giảm trong khi nhu cầu của khách hàng ngày một tăng. Theo khảo sát của PV , dù chưa cận Tết nhưng hầu hết các xe tại những cơ sở cho thuê xe tự lái ở Hà Nội đều đã có khách đặt cọc để thuê xe dịp Tết .

“Đa số khách hàng thuê xe từ 28 Tết, thời gian thuê từ 7-10 ngày, giá xe dao động từ 8 - 10 triệu tùy loại xe 5 chỗ hoặc 7 chỗ. Hiện tại, công ty chỉ còn vài xe khách chưa thuê, từ giờ đến 25 Tết, chắc chắn không còn xe cho thuê”, đại diện công ty cho thuê xe tự lái ở Long Biên (Hà Nội) cho biết.

Theo anh Tuấn (Công ty cho thuê xe Yến Nhi), trong 5 năm kinh doanh, chưa năm nào tình hình kinh doanh của công ty lại ảm đạm như năm nay. “Dù vậy, khoảng 60 xe của công ty đều đã có khách đặt thuê vào dịp Tết, thời gian thuê 10 ngày từ ngày 28 Tết, giá thuê từ 8 - 25 triệu đồng, tùy từng loại xe. Trong đó, rẻ nhất là dòng xe hạng A như Kia Morning, Hyundai Grand i10, đắt nhất 25 triệu đồng/ 10 ngày là dòng xe Ford Everest đời 2020 hoặc Hyundai SantaFe đời 2020”, anh Tuấn nói.

