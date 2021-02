Những vụ tai nạn lao động thương tâm năm 2020

Sập giàn giáo khi xây nhà, 3 người chết: Khoảng 16h35 ngày 8/12, tại xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, tổ thợ xây gồm 4 người, 3 người đang thi công trên giàn giáo tầng 2 của công trình (độ cao khoảng 5,5m so với mặt đất) thì bất ngờ giàn giáo bị đổ sập khiến cả 3 người thợ bị ngã xuống nền bê tông bên dưới. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người thợ gồm ông Phạm Xuân Sơn (56 tuổi), Nguyễn Đình Thắng (55 tuổi, cùng trú tại xã Việt Hùng) bị chết tại chỗ, ông Phạm Văn Đô (53 tuổi) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng do vết thương quá nặng nên cũng đã tử vong sau đó. Sập công trình xây dựng khiến 2 người chết, 6 người bị thương: Khoảng 10h30 ngày 28/8,2020, trong lúc công nhân gỡ tấm che nước bằng bê tông bên ngoài cửa sổ căn nhà tại một công trình đang xây dựng tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì mảng bê tông này sập xuống kéo theo giàn giáo đổ sập, nhiều công nhân đang đứng bên trên té từ trên cao xuống đất. Sự cố khiến 2 công nhân tử vong và 6 công nhân khác bị thương nặng. Danh tính 2 nạn nhân tử vong đã được xác định là Nguyễn Thanh Tú (SN 1976, ngụ xã Bình Thanh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) và Phạm Văn Bun (quê huyện Càng Long, Trà Vinh). 4 người tử vong trong vụ sập giàn giáo ở Hà Nội: Khoảng 20h tối 30/7/2020, nhóm công nhân trên dùng thang tời để sửa sang phần kiến trúc bên ngoài của một khách sạn trên phố Nguyễn Công Trứ, Hà Nội. Sự cố bất ngờ xảy ra khi thang bị gãy đôi, nhiều người rơi xuống dưới. 4 nạn nhân rơi từ trên cao xuống đất, 3 người tử vong tại chỗ, 1 người được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Sập giàn giáo khi đang tô tường, 4 người bị thương: Khoảng 8h30 ngày 22/5/2020, 4 người đứng trên giàn giáo cao để tô, trát tường nhà ở phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Bất ngờ giàn giáo đổ sập từ tầng hai xuống tầng một với độ cao khoảng 3 mét. Vụ tai nạn làm anh Nguyễn Tài Sý (50 tuổi) bị gãy hở xương cánh tay và 2 cẳng tay, Trần Minh Phương (52 tuổi) bị nứt xương sườn số 2 và có vết thương ở đầu, Phan Ngọc Chỉnh (48 tuổi) có vết thương cột sống cổ và anh Nguyễn Bá Lương (49 tuổi, trú tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) bị vỡ xương gót. Sập công trình đang xây, 10 người chết, nhiều người bị thương: Khoảng 14h ngày 14/5/2020, trong lúc các công nhân đang thi công xây dựng Nhà máy Công ty CP AV Healthcare (Hàn Quốc) ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai, thì bất ngờ công trình bị sụp đổ làm 10 người chết, nhiều người bị thương. Tại hiện trường, bức tường sập nghiêng sang một bên. Xung quanh, nhiều giàn giáo, bê tông, sắt thép nằm ngổn ngang. Hàng trăm cảnh sát cứu hộ dùng xe múc, xe cẩu... lật bức tường bị sập để tìm kiếm người. >>> Xem thêm video: 2 người chết do sập giàn giáo công trình. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

