Cần khởi tố vụ án mộ cụ ông vừa chết bị đào bới ở Mê Linh

Ngày 16/3, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, đang điều tra, làm rõ đơn trình báo về việc mộ cụ ông vừa chết bị đào bới xảy ra tại xã Mê Linh.

Theo đó, ngày 23/2, ông Nguyễn Nghĩa Thục (85 tuổi, xóm Chợ, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh) qua đời và được gia đình đưa đi hỏa táng, làm lễ tang một ngày sau đó.

Phần tro cốt của ông Thục được xây mộ, đặt ở nghĩa trang tại địa phương. Vài ngày sau, gia đình ông Thục qua kiểm tra thì phát hiện phần mộ trên bị đập phá. Đến ngày 14/3, mộ của ông Thục tiếp tục bị đào bới, phá hoại. Gia đình người đã khuất sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hoà (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, mồ mả là nơi chôn cất thi thể, hài cốt hoặc tro hài cốt của cá nhân. Hành vi đào bới, đập phá, làm mất đi sự nguyên vẹn nơi an nghỉ của người đã chết được xác định là hành vi xâm phạm mồ mả. Đây là hành vi rất đáng lên án, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược đạo đức, xâm phạm trực tiếp tới an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Luật sư Tùng nói: "Đối với vụ việc tại huyện Mê Linh, TP. Hà Nội, đối tượng thực hiện hành vi đập bát hương, đào bới, đập phá mộ cụ ông mới được an táng có thể bị khởi tố về Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt theo Điều 319 Bộ Luật Hình sự 2015. Đối với tội danh này, căn cứ động cơ mục đích, hành vi phạm tội và tác động hành vi phạm tội tới an ninh trật tư, an toàn xã hội để xác định khung hình phạt. Theo đó, mức phạt cao nhất đối với tội danh này là 7 năm tù.

Luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hoà (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Theo như thông tin bước đầu chưa xác định được đối tượng thực hiện hành vi xâm phạm mồ mả. Tuy nhiên, vấn đề mồ mả gắn liền với tâm linh, đạo đức cho nên thông thường không vô ý đối tượng thực hiện hành vi xâm phạm. Trường hợp đối tượng đủ năng lực hình sự thì lỗi của đối tượng thực hiện hành vi này là lỗi cố ý. Vậy nên, để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ trật tự, an ninh, an toàn xã hội đề nghị Cơ quan Công an cần khởi tố vụ án, tìm ra đối tượng thực hiện hành vi vi phạm và buộc chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Cũng trao đổi với PV, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho hay, theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì có đối tượng đã đào ngôi mộ mới xây, đập phá đồ thờ và chiếm đoạt hài cốt bởi vậy đây là hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm. Cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự theo Điều 319 Bộ Luật Hình sự 2015 để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Theo luật sư Cường, hành vi nêu trên xâm phạm đến trật tự công cộng đồng thời xâm phạm đến tập quán, truyền thông đạo đức của cộng đồng dân cư, của dân tộc đối với việc an táng người chết. Bởi vậy, trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy có đối tượng đã thực hiện hành vi xâm phạm mồ mả, hài cốt, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội hoặc thực hiện hành vi vì mâu thuẫn, thù oán, động cơ đê hèn hoặc chiếm đoạt hài cốt của người chết thì đối tượng vi phạm sẽ phải chịu mức chế tài cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

"Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khoanh vùng đối tượng để xác định hung thủ gây án. Có thể đối tượng đào mộ để tìm kiếm tài sản chôn theo người chết, cũng có thể do mâu thuẫn, thù oán với gia đình người chết hoặc cũng có thể là một hoạt động mê tín dị đoan nào đó. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi và hậu quả đã gây ra đối với xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Những vụ việc như thế này thường sẽ có đồng phạm, trường hợp có hai người trở lên cùng cố ý thực hiện hành vi xâm phạm đến mồ mả thì các đối tượng đó đều bị xử lý hình sự với mức chế tài có thể đến 7 năm tù.

Hành vi như vậy là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây lo lắng cho những người dân ở địa phương. Bởi vậy căn cứ vào những dấu vết để lại trên hiện trường phải căn cứ vào lời khai của gia đình người bị hại, căn cứ vào những thông tin về tình hình an ninh chính trị ở địa phương, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khoanh vùng đối tượng, thì xét để xử lý theo quy định của pháp luật", Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho hay.

Hiện vụ mộ cụ ông vừa chết bị đào bới ở Mê Linh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

