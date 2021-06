Cận cảnh công nhân, người lao động chống chọi giữa cái nắng 40 độ C

Theo ghi nhận của PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống vào trưa 1/6, bất chấp nhiệt độ ngoài trời những ngày này luôn luôn xấp xỉ có những lúc cao hơn 40 độ C, những công nhân dường như không có sự lựa chọn, dù nắng to hơn nữa, nóng hơn nữa, họ vẫn phải phơi mình dưới cái nắng để mưu sinh. Giữa cái nắng cháy da thịt của Hà Nội, họ vẫn phải mưu sinh ngay cả lúc người khác nghỉ ngơi. Càng về thời điểm trưa thì nhiệt độ ở Hà Nội lại càng gay gắt. Khói bụi kèm theo nắng nóng gay gắt khiến họ cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Đợt nắng nóng này quá gay gắt khiến sinh hoạt của nhiều người, đặc biệt là những người lao động ngoài trời bị đảo lộn. Nhiệt độ lúc giữa trưa ở các khu vực hấp thụ nhiệt lớn như đường bê tông, đường nhựa có thể lên tới trên 40 độ C. Vì thời tiết quá nóng bức người bảo vệ này đã dùng khăn choàng lên đầu cho dễ chịu. Bữa cơm vội lúc trưa nắng của người dân. Nhiều người đã tìm cho mình những điểm có bóng mát để nghỉ trưa. Những bóng cây, mái nhà, gầm cầu, trạm xe buýt… là nơi những công nhân, người chạy xe ôm, lao động ngoài đường phố tận dụng để nghỉ ngơi vào giữa trưa. >>> Xem thêm video: Hà Nội ghi nhận đợt nắng nóng dài nhất trong 50 năm. Nguồn: VTV24.

Theo ghi nhận của PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống vào trưa 1/6, bất chấp nhiệt độ ngoài trời những ngày này luôn luôn xấp xỉ có những lúc cao hơn 40 độ C, những công nhân dường như không có sự lựa chọn, dù nắng to hơn nữa, nóng hơn nữa, họ vẫn phải phơi mình dưới cái nắng để mưu sinh. Giữa cái nắng cháy da thịt của Hà Nội, họ vẫn phải mưu sinh ngay cả lúc người khác nghỉ ngơi. Càng về thời điểm trưa thì nhiệt độ ở Hà Nội lại càng gay gắt. Khói bụi kèm theo nắng nóng gay gắt khiến họ cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Đợt nắng nóng này quá gay gắt khiến sinh hoạt của nhiều người, đặc biệt là những người lao động ngoài trời bị đảo lộn. Nhiệt độ lúc giữa trưa ở các khu vực hấp thụ nhiệt lớn như đường bê tông, đường nhựa có thể lên tới trên 40 độ C. Vì thời tiết quá nóng bức người bảo vệ này đã dùng khăn choàng lên đầu cho dễ chịu. Bữa cơm vội lúc trưa nắng của người dân. Nhiều người đã tìm cho mình những điểm có bóng mát để nghỉ trưa. Những bóng cây, mái nhà, gầm cầu, trạm xe buýt… là nơi những công nhân, người chạy xe ôm, lao động ngoài đường phố tận dụng để nghỉ ngơi vào giữa trưa. >>> Xem thêm video: Hà Nội ghi nhận đợt nắng nóng dài nhất trong 50 năm. Nguồn: VTV24.