Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn tông chết cụ ông khai gì?

Liên quan tới vụ việc cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn lái Mercedes tông chết cụ ông, theo lời khai ban đầu của tài xế, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do bản thân đánh lái tránh ôtô lưu thông ngược chiều dẫn đến va chạm với người đi xe đạp bên phải đường. Lý giải nguyên nhân lái ôtô rời khỏi hiện trường, đại úy Hoàng Ngọc Tân cho biết đã sử dụng chính chiếc xe gây tai nạn trên để đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Trước thông tin dư luận cho rằng thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông trên, đại úy Hoàng Ngọc Tân trong tình trạng say xỉn, trao đổi với báo chí, đại tá Ngô Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Cao Lộc khẳng định: "Kết quả kiểm tra thực tế tại thời điểm tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm cho thấy trong hơi thở của tài xế Hoàng Ngọc Tân không có nồng độ cồn. Đến nay, công an huyện vẫn chưa khởi tố vụ án vì theo quy định thời hạn xác minh nguồn tin là 2 tháng. Chỉ sau khi xác minh, làm rõ được vi phạm liên quan, đơn vị mới khởi tố vụ án và bị can theo quy định".

Hiện trường vụ tai nạn. Trước đó, chiều 3/1, tài xế Hoàng Ngọc Tân (sinh năm 1982, trú tại Khu đô thị Phú Lộc, TP Lạng Sơn, hiện là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Công an tỉnh Lạng Sơn) lái ô tô nhãn hiệu Mercedes mang biển kiểm soát 12A- 001.16 va chạm với xe đạp đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến người đi xe đạp là ông Hoàng Văn Thường (sinh năm 1952, trú tại phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) chết trên đường đi cấp cứu. Theo người dân có mặt tại hiện trường, sau khi gây tai nạn, tài xế Hoàng Ngọc Tân bỏ xe rời khỏi hiện trường. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, tài xế Hoàng Ngọc Tân đến Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trình diện. Hiện vụ việc cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn lái Mercedes tông chết cụ ông đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.