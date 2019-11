Cán bộ công an Hải Phòng tự thú vụ tai nạn khiến người phụ nữ mang thai tử vong

(Kiến Thức) - Một cán bộ Công an TP Hải Phòng đang trong quá trình làm thủ tục xin thôi việc đã đến cơ quan công an tự thú khai nhận là người điều khiển phương tiện liên quan đến tai nạn khiến người phụ nữ mang thai 34 tuần chết thảm ở Hải Phòng.

Liên quan vụ TNGT khiến người phụ nữ mang thai 34 tuần bị tử vong và cháu bé 4 tuổi là con của người phụ nữ bị thương xảy ra vào lúc 21h ngày 9/11 tại Km 86+900 QL5 (đoạn qua xã Nam Sơn, huyện An Dương TP Hải Phòng), chiều 15/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, ngày 14/11/2019, anh Ngô Hải Tuấn, sinh năm 1974, là cán bộ Công an thành phố Hải Phòng, đang trong quá trình làm thủ tục xin thôi việc, đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương tự thú khai nhận là người điều khiển phương tiện liên quan đến tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 21h50', ngày 09/11/2019, tại Km86+900 (Quốc lộ 5, thuộc địa phận thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng), xảy ra tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển số 15AA - 066.63 do chị Đặng Thị Hương, sinh năm 1997, nơi cư trú tại Thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng (đang mang thai 34 tuần tuổi) điều khiển đi theo hướng Hải Phòng - Hà Nội, trên xe chở con trai là Nguyễn Nam Hải, sinh năm 2014 với xe ô tô chưa rõ biển số.

Hậu quả, chị Đặng Thị Hương và cháu Nguyễn Nam Hải bị thương. Chị Hương được đưa đi cấp cứu, mổ cứu con, đến ngày 11/11/2019 chị Hương tử vong.

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn trên, Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương tổ chức các biện pháp điều tra để truy tìm phương tiện gây tai nạn.

Sau đó, anh Ngô Hải Tuấn, cán bộ Công an thành phố Hải Phòng đã tự thú khai nhận là người điều khiển phương tiện liên quan đến tai nạn.

Hiện Công an thành phố Hải Phòng đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.