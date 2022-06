Cấm đe dọa, chỉ được đòi nợ trong khung giờ từ 9-21h

Không vay nợ cũng bị đe dọa, bôi nhọ



Chiều ngày 8/8, Theo Chương trình Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã trả lời chất vấn nhóm vấn đề về ngân hàng .

Đại biểu Phạm Văn Thịnh (Bắc Giang). Ảnh: QH.

Đại biểu Phạm Văn Thịnh (Bắc Giang) nêu vấn đề, vừa qua có tình trạng mạo danh Zalo, Facebook của người khác để lừa đảo chuyển tiền qua tài khoản.

Nhiều người dân không vay nợ nhưng bị gọi điện quấy rối, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa do có tên, số điện thoại trong danh bạ điện thoại của người vay tiền qua các ứng dụng vay online hoặc vay trực tiếp của các công ty tài chính khi người vay không trả nợ đúng hạn. "Thống đốc sẽ triển khai biện pháp nào để từng bước hạn chế các hành vi nêu trên?", ông Thịnh chất vấn.

Đại biểu Lý Văn Huấn (Thái Nguyên). Ảnh: QH.

Đại biểu Lý Văn Huấn (Thái Nguyên) cho hay, tội phạm công nghệ cao có chiều hướng gia tăng, các đối tượng lợi dụng việc lộ, lọt thông tin về cá nhân, về tài khoản để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Đơn cử, tại Thái Nguyên có một vụ án liên quan đến các đối tượng đã xâm nhập vào tài khoản đánh cắp tiền trong tài khoản, gây khó khăn trong quá trình điều tra.

Từ thực tế đó, đại biểu Huấn chất vấn Thống đốc về giải pháp để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân cũng như giảm thiểu loại tội phạm này, nhất là trong thời gian tới đây sẽ phối hợp với Bộ Công an tích hợp tài khoản thẻ căn cước để thanh toán tiền?

Công ty tài chính không được đe dọa khi đòi nợ

Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Phạm Văn Thịnh liên quan đến việc đòi nợ của các công ty tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, từ phản ánh của dư luận, Ngân hàng Nhà nước đã rà soát và thấy được cần phải sửa đổi các văn bản quy định pháp luật, trong đó có Thông tư của Ngân hàng Nhà nước về cho vay của các công ty tài chính.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: QH.

Hiện nay, Thông tư của Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay của các công ty tài chính đã có chỉnh sửa theo hướng các công ty không được đòi nợ bằng các biện pháp đe dọa và cũng quy định rõ thời gian đòi nợ từ 9h đến 21h...

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Văn Huấn về tình hình tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực Ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, an toàn thông tin tại Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp.

Tại Việt Nam đã có trường hợp làm giả các hồ sơ, giấy tờ để giao dịch với ngân hàng; lấy thông tin cá nhân của khách hàng, tiếp cận lấy tiền qua internet banking; tấn công lấy thông tin khách hàng để mua bán, đòi tiền chuộc; dùng giấy tờ giả để mạo danh lừa đảo…

Để khắc phục hiện tượng này, trong thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn phương án bảo vệ an ninh mạng cho các hệ thống thông tin quan trọng; xây dựng nguồn nhân lực an ninh mạng đáp ứng yêu cầu quản lý.

Ban hành Hướng dẫn xử lý khủng hoảng khi xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng để nâng cao năng lực chung của toàn ngành về khả năng ứng phó, sẵn sàng xử lý các sự cố an ninh mạng, phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro mất an toàn thông tin.

Đồng thời, hàng năm, sẽ tổ chức 1-2 đợt diễn tập, cuộc thi về điều tra, xử lý, ứng cứu sự cố an toàn thông tin để nâng cao năng lực, trình độ và kinh nghiệm xử lý sự cố an toàn thông tin cho các đơn vị trong ngành.