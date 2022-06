iPhone 14 Pro xuất hiện màu sắc mới cực lạ mắt, iFan cực mong ngóng

Kênh YouTube iOS beta news mới đây đã tung ra video concept iPhone 14 Pro có thêm tuỳ chọn màu vàng và màu tím mới vô cùng lạ mắt cùng thiết kế được tổng hợp từ các tin đồn. iPhone 14 Pro concept đã loại bỏ thiết kế tai thỏ vốn đi theo từ thời iPhone X mà thay thành hình viên thuốc, chứa các cụm cảm biến và một camera trước hình tròn. Về camera sau của iPhone 14 Pro, chiều dài đường chéo module 48 MP trên mẫu smartphone này sẽ lớn hơn khoảng 25-35% so với iPhone 13 Pro. Chiều cao của ống kính cũng sẽ tăng từ 5% đến 10% và điều này sẽ khiến máy dày hơn một chút. Cụm 3 camera sau của iPhone 14 Pro trong bản concept này vẫn tuân theo cách sắp xếp giống phiên bản tiền nhiệm với bộ ba tạo thành hình tam giác quen thuộc. Cảm biến LiDAR, microphone và đèn flash LED cũng không có gì thay đổi. iPhone 14 Pro dự kiến dùng chip A16 Bionic mới và RAM LPDDR5 6 GB, mạnh hơn bất kỳ iPhone nào khác. Máy có màn hình OLED với kích thước 6.06 inches, độ phân giải 2.532 x 1.170 pixels, có mật độ điểm ảnh 460 PPI và tần số quét 120 Hz. Apple dự kiến sẽ ra mắt các iPhone mới vào tháng 9 tới, bao gồm 4 phiên bản là iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Các phiên bản cao cấp được dự đoán sẽ có giá cao hơn so với mọi năm. Theo nhà phân tích Ross Young, hai phiên bản iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ được trang bị tính năng màn hình luôn bật (Always-on Display). Tính năng này cho phép thiết bị có thể hiển thị thời gian và một số thông báo quan trọng mà không cần phải bật sáng màn hình. Giá bán của thế hệ iPhone 14 được cho là sẽ cao hơn 100 USD so với phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể, bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Max được cho sẽ có giá bán khởi điểm từ 799 USD và 899 USD. Trong khi đó, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có mức giá lần lượt từ 1.099 USD và 1.199 USD. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Kênh YouTube iOS beta news mới đây đã tung ra video concept iPhone 14 Pro có thêm tuỳ chọn màu vàng và màu tím mới vô cùng lạ mắt cùng thiết kế được tổng hợp từ các tin đồn. iPhone 14 Pro concept đã loại bỏ thiết kế tai thỏ vốn đi theo từ thời iPhone X mà thay thành hình viên thuốc, chứa các cụm cảm biến và một camera trước hình tròn. Về camera sau của iPhone 14 Pro, chiều dài đường chéo module 48 MP trên mẫu smartphone này sẽ lớn hơn khoảng 25-35% so với iPhone 13 Pro. Chiều cao của ống kính cũng sẽ tăng từ 5% đến 10% và điều này sẽ khiến máy dày hơn một chút. Cụm 3 camera sau của iPhone 14 Pro trong bản concept này vẫn tuân theo cách sắp xếp giống phiên bản tiền nhiệm với bộ ba tạo thành hình tam giác quen thuộc. Cảm biến LiDAR, microphone và đèn flash LED cũng không có gì thay đổi. iPhone 14 Pro dự kiến dùng chip A16 Bionic mới và RAM LPDDR5 6 GB, mạnh hơn bất kỳ iPhone nào khác. Máy có màn hình OLED với kích thước 6.06 inches, độ phân giải 2.532 x 1.170 pixels, có mật độ điểm ảnh 460 PPI và tần số quét 120 Hz. Apple dự kiến sẽ ra mắt các iPhone mới vào tháng 9 tới, bao gồm 4 phiên bản là iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Các phiên bản cao cấp được dự đoán sẽ có giá cao hơn so với mọi năm. Theo nhà phân tích Ross Young, hai phiên bản iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ được trang bị tính năng màn hình luôn bật (Always-on Display). Tính năng này cho phép thiết bị có thể hiển thị thời gian và một số thông báo quan trọng mà không cần phải bật sáng màn hình. Giá bán của thế hệ iPhone 14 được cho là sẽ cao hơn 100 USD so với phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể, bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Max được cho sẽ có giá bán khởi điểm từ 799 USD và 899 USD. Trong khi đó, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có mức giá lần lượt từ 1.099 USD và 1.199 USD. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple