Cái kết của đối tượng đấm Phó công an tại chốt kiểm soát COVID-19

Chiều 24/2, Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương mở phiên tòa công khai xét xử đối với bị can Vũ Văn Tập (SN 1989. thôn Lý Dương, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự. Vụ án được đưa ra xét xử theo thủ tục rút gọn đã được quy định trong pháp luật tố tụng hình sự. Công tác chuẩn bị xét xử đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại Chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương và các văn bản của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Theo cáo trạng, khoảng gần 8h ngày 17/2, bị cáo Tập mượn xe máy đi trả tiền đã vay 150.000 đồng của anh Cường tại thôn Bình An, xã Tân Việt. Khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 thôn Bình An, lực lượng làm nhiệm vụ tại đây yêu cầu bị cáo dừng xe để khai báo y tế, đo thân nhiệt, kiểm tra giấy tờ nhưng bị cáo phóng xe máy vượt chốt. Sau khi trả tiền, bị cáo Tập quay lại chốt, ông Phạm Xuân Lợi - Phó Trưởng Công an xã Tân Việt, Tổ trưởng chốt kiểm soát và một số người khác yêu cầu vào kiểm tra y tế. Không chấp hành, bị cáo tỏ thái độ chống đối và nói với anh Lợi rằng: "Mày là công an à? Tao sợ đéo gì mày", sau đó đấm vào mặt cán bộ công an này. Tại phiên tòa, Tập đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét tính chất và mức độ phạm tội cũng như xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử quyết định xử phạt 15 tháng tù giam. Hoạt động khởi tố, xét xử các vụ việc này được thực hiện rất kịp thời, trên tinh thần “thượng tôn pháp luật”, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người thi hành công vụ, có sức răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa cao nhưng cũng đầy tính nhân văn. Qua đó, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của những người đang hằng ngày, hằng giờ phòng, chống COVID 19. >>> Mời độc giả xem thêm video Những việc cần làm ngay để phòng, chống Covid-19

